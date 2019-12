Santander Bank Polska ostrzega przed oszustami, którzy podszywają się pod bank. Przestępcy wysyłają fałszywe wiadomości i chcą wyłudzić dane klientów niezbędne do zalogowania się do konta.

"Możesz otrzymać maila z prośbą o dostosowanie się do rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Bądź czujny, to atak!" - czytamy w komunikacie banku.



Bank informuje, że "link zawarty w wiadomości przekierowuje na fałszywą stronę do logowania". "Przestępcy podszywają się pod bank i chcą wyłudzić dane takie jak NIK (Numer Identyfikacyjny Klienta - red.) i hasło" - alarmuje.



"Nie daj się złowić przestępcom i zawsze zwracaj uwagę na nadawcę wiadomości – jeśli go nie znasz, najlepiej usuń wiadomość" - pisze Santander.

"Jeśli padłeś ofiarą przestępstwa zadzwoń do nas 1 9999" - instruuje bank.

Kolejne ostrzeżenie

Komunikat Santandera nie jest pierwszym bankowym ostrzeżeniem, jakie pojawia się w ostatnim czasie. Na początku października PKO BP informował o mailach rozsyłanych przez oszustów z linkami do formularzy kredytowych.

Wcześniej informowaliśmy o ostrzeżeniu wydanym przez ING Bank Śląski. "Możesz otrzymać SMS-a, którego nadawca podszywa się pod nasz bank lub inną instytucję finansową. W SMS-ie znajduje się informacja, że ktoś wysłał Ci przelew na telefon, kod, kwota oraz link do odbioru pieniędzy" - mogliśmy przeczytać w komunikacie na stronie.

Przed oszustami wysyłającymi wiadomości ze złośliwym oprogramowaniem ostrzegał także mBank.