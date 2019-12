Brak dostępu do bankowości mobilnej i internetowej oraz utrudnienia w korzystaniu z bankomatów. To problemy, które w najbliższy weekend czekają klientów części banków.

Santander

Na utrudnienia muszą przygotować się klienci Santander Banku. W nocy z piątku na sobotę będą wprowadzane zmiany w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej.

Jak czytamy w komunikacie, od godziny 23.00 do 8.00 niedostępne będą bankowość internetowa oraz aplikacja mobilna. W efekcie, w tym czasie nie będzie możliwe wykonanie przelewu zwykłego ani dokonanie płatności mobilnych.

Dodatkowo, od godziny 22.00 do 8.00, niedostępne będą przelewy natychmiastowe oraz BLIK.

ING

W nocy z soboty na niedzielę zaplanowano prace serwisowe. Od 0.00 do 5.30 niedostępny będzie system ING Business i jego wersja mobilna.



Od 3.00 do 5.30 wystąpią utrudnienia w korzystaniu z: bankomatów i wpłatomatów, systemu Moje ING i aplikacji Moje ING mobile, płatności BLIK, przelewów ekspresowych oraz płatności internetowych za pomocą Płać z ING. Nie będzie również można: aktywować kart i nadawać kodów PIN, zamówić i aktywować karty Mastercard w telefonie, dodać karty VISA zbliżeniowa do aplikacji Google Pay, a także wykonać przelewu z rachunku karty kredytowej.

ING w komunikacie podało, że przelewy wewnętrzne (pomiędzy rachunkami w banku) przyjęte do realizacji po 18.00 w sobotę będą realizowane tego samego dnia, ale będą zaksięgowane w poniedziałek. Przelewy zewnętrzne przyjęte do realizacji po 18.00 w sobotę będą zrealizowane w poniedziałek.



"Jeśli możesz, zrób ważne przelewy do godziny 18.00 w sobotę. Jeśli wiesz, że będziesz potrzebować gotówki - wypłać ją poza godzinami prac serwisowych (3.00 - 5.30 w niedzielę)" - radzą przedstawiciele ING.

Bank Millennium

W związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi w nocy z soboty na niedzielę w godzinach 1.00-1.30 niedostępne będą: Millenet, aplikacja mobilna, płatności BLIK oraz transakcje kartami w internecie.



Według zapewnień przedstawicieli Banku Millennium, płatności kartami w sklepach stacjonarnych i wypłaty gotówki z bankomatów będą dostępne.

BNP Paribas

W piątek od godziny 23.00 do soboty do godziny 2.00, systemy bankowości internetowej i mobilnej Banku BNP Paribas (Pl@net, BiznesPl@net, Mobile BiznesPl@net) będą niedostępne ze względu na zaplanowane prace serwisowe.

Jednocześnie BNP Paribas zapewnia, że operacje kartowe i dostęp do bankomatów będą przebiegać bez żadnych zakłóceń.

Getin Bank

W związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi w nocy z piątku na sobotę, w godzinach 23.30 do 9.30, nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej i mobilnej.

Idea Bank

W związku z pracami modernizacyjnymi w piątek od godziny 22.00 do godziny 6.00 w sobotę nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej Idea Cloud oraz aplikacji mobilnej.

Bank Pocztowy

W związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi, w piątek od 21.35 do 16.00 (maksymalnie) w sobotę, mogą wystąpić przerwy w dostępie do usług bankowości internetowej Banku Pocztowego.



"Przelewy natychmiastowe będą niedostępne, od piątku 13 grudnia od 21.30 do soboty 14 grudnia do godziny 11.00 (zarówno odbiór, jak i wysyłka przelewów natychmiastowych). W tym czasie płatności kartą oraz wypłaty z bankomatów będą przebiegać bez zakłóceń" - czytamy w komunikacie.

Jak dodano, infolinia będzie dostępna tylko w trybie informacyjnym.

Nest Bank

W nocy z soboty na niedzielę, od godziny 22.30 do 0.30 będą prowadzone prace systemowe. W tym czasie wystąpią utrudnienia w dostępie do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej, które będą działały w trybie przyjmowania zleceń. Oznacza to, że zlecenia zostaną zapisane w systemie, ale zrealizowane dopiero po zakończeniu prac.

Nie będzie możliwości realizacji przelewów natychmiastowych oraz doładowania telefonu komórkowego. Nie będzie również możliwe zasilenie rachunku, do którego została wydana karta debetowa lub kredytowa. Ponadto niedostępne będą płatności za zakupy internetowe z wykorzystaniem NestPrzelewu.

Przedstawiciele Nest Bank podkreślili, że transakcje kartowe będą realizowane bez przeszkód.