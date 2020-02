W najbliższy weekend klienci kilku banków muszą przygotować się na brak dostępu do bankowości internetowej i mobilnej.

Santander Bank Polska

Z piątku na sobotę, w godzinach 22.00-9.00, klienci nie skorzystają z aplikacji mobilnej i bankowości internetowej.



"W sobotni poranek bez problemu zapłacisz kartą czy wypłacisz gotówkę z bankomatu. A od godziny 9.00 znów sprawdzisz saldo i zrobisz przelew" - poinformowali przedstawiciele Santander Bank Polska.

Getin Bank

W związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi w nocy z soboty na niedzielę, w godzinach 0.00 do 5.00, nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej i mobilnej.

BOŚ Bank

Płatność "tak prosta, jak wysłanie SMS-a". Bank centralny testuje cyfrową walutę W Szwecji rozpoczęły się testy e-korony, która może stać się pierwszą na świecie... zobacz więcej » Z powodu wykonywania prac serwisowych w piątek od godziny 22.00 do godziny 22.00 w sobotę, system BOŚBank24 i iBOSS oraz Usługa TeleBOŚ będą niedostępne. "Z powodu tych prac infolinia banku będzie dostępna z ograniczoną funkcjonalnością" - czytamy w komunikacie.



Przedstawiciele BOŚ Banku zapewnili, że "prace te nie będą miały wpływu na działanie kart płatniczych".

Credit Agricole

Od godziny 22.00 w sobotę do 13.00 w niedzielę nie będą działać serwisy Credit Agricole. "Nie będą dostępne: serwisy CA24 (internetowy, mobilny, tekstowy), automatyczny serwis telefoniczny IVR, płatności internetowe Przelew Online, BLIK" - poinformowano w komunikacie.



W tym czasie klienci nie dostaną też powiadomień SMS o wykonanej transakcji kartą. Ponadto wpłacona gotówka we wpłatomacie zostanie zaksięgowana po zakończeniu przerwy.

"Jeśli planujesz przelewy, zrób je wcześniej. Karty płatnicze w sklepach i punktach usługowych oraz przy wypłacie z bankomatów będą działać normalnie. Jednak na wszelki wypadek miej przy sobie gotówkę" - radzą przedstawiciele Credit Agricole.

Bank Pocztowy

W związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi w niedzielę od godziny 6.00 do 10.00, mogą wystąpić przerwy w dostępie do usług bankowości internetowej Banku Pocztowego.

Inflacja zjada oszczędności. Cztery sposoby, jak się przed tym bronić 898 miliardów złotych - tyle łącznie na lokatach i rachunkach w bankach trzymają... zobacz więcej » Jak poinformowano w komunikacie, "w tym czasie płatności kartą oraz wypłaty z bankomatów będą przebiegać bez zakłóceń. Infolinia będzie dostępna tylko w trybie informacyjnym".

Nest Bank

W nocy z soboty na niedzielę, od godziny 20.00 do 1.30, zostaną przeprowadzone prace systemowe. W tym czasie wystąpią czasowe utrudnienia w dostępie do konta.



Bankowość internetowa i aplikacja mobilna będą działały w trybie przyjmowania zleceń, co oznacza, że zlecenia (np. zlecenie przelewu) zostaną zapisane w systemie, ale zrealizowane dopiero po zakończeniu prac.

Nie będzie też możliwości realizacji przelewów natychmiastowych oraz doładowania telefonu komórkowego. Ponadto nie będzie możliwe zasilenie rachunku, do którego została wydana karta debetowa lub kredytowa. Niedostępne będą również płatności za zakupy internetowe z wykorzystaniem NestPrzelewu.