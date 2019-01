Santander Bank Polska, czyli dawny BZ WBK, planuje do końca 2019 roku przeprowadzić zwolnienia grupowe, które obejmą do 1,4 tysiąca pracowników, co stanowi około 11 procent zatrudnionych - poinformowano w czwartkowym komunikacie. W tej sprawie rozpoczęto już konsultacje ze związkami zawodowymi, które potrwają do końca stycznia.

"Zarząd Banku w dniu 10 stycznia 2019 r. powiadomi zakładowe organizacje związkowe o przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia oraz zwróci się do organizacji związkowych o przystąpienie do konsultacji. Ponadto Zarząd Banku powiadomi urząd pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych w Banku" - napisano w komunikacie.

Proces obejmie cały bank

Bank podał, że kolejny komunikat w sprawie zwolnień grupowych opublikuje po zakończeniu konsultacji z organizacjami związkowymi.

Przedmiotem uzgodnień ze stroną społeczną mają być terminy, zakres, warunki, kryteria doboru oraz ostateczna liczba pracowników objętych procesem.

"Zatrudnienie ma się zmniejszyć o maksymalnie 1400 osób do końca tego roku, a proces ma objąć cały bank - połączone funkcje centralne, jak i sieć placówek" - wyjaśniono.

Według deklaracji banku konsultacje ze związkami zawodowymi mają potrwają do końca stycznia.

"Przeorganizowanie modelu biznesowego"

Santander BP poinformował ponadto, że zadecydował o uruchomieniu programu zwolnień mając na względzie potrzebę przeorganizowania modelu biznesowego, poprawę sprawności i efektywności kosztowej organizacji, w tym redukcję dublujących się funkcji.



"Jako instytucja prowadząca odpowiedzialny biznes dołożymy wszelkich starań, aby program zwolnień grupowych odbywał się według najlepszych praktyk i z poszanowaniem wszystkich zasad. Osobom, które nie odnajdą miejsca w transformującej się organizacji, zapewnimy odpowiednie i transparentne warunki odejścia. Dodatkowo przygotowujemy program wsparcia w ponownym wejściu na rynek pracy" - napisano w komentarzu.



W listopadzie Santander Bank Polska sfinalizował przejęcie wydzielonej części działalności Deutsche Bank Polska i informował o rozpoczęciu procesu połączenia operacyjnego. Do Santander Bank Polska dołączyło prawie 400 tys. klientów detalicznych, private banking oraz biznesowych.

Zwolnienia w BGŻ BNP Paribas

Pod koniec ubiegłego roku także BGŻ BNP Paribas poinformowało o planowanych zwolnieniach grupowych. Do 2020 roku mają one objąć do 2,2 tys. pracowników.

Bank wyjaśniał w komunikacie, że zwolnienia grupowe związane są z przejęciem części Raiffeisen Bank Polska przez bank BGŻ BNP Paribas.