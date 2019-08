Brak możliwości płatności kartą, brak dostępu do bankowości internetowej i mobilnej. To utrudnienia, które w najbliższy weekend czekają na klientów części banków. Ponadto, w tym okresie nie będzie również dostępny profil zaufany.

Santander

Na utrudnienia muszą przygotować się klienci Santander Bank Polska.

"To nie będzie typowa przerwa w bankowości internetowej i mobilnej. Tym razem będziesz mógł robić przelewy i korzystać z podstawowych funkcji. Jednocześnie my będziemy wprowadzać zmiany w naszym serwisie i aplikacji mobilnej. Udostępnimy też kilka nowości" - czytamy w komunikacie.

Z powodu prac serwisowych bankowość internetowa i aplikacja mobilna mają być niedostępne w sobotę od 0.00 do 4.00 oraz od 12.00 do 14.00. Ponadto, w niedzielę w godzinach 0.01-4.30 niedostępne mają być bankomaty oraz wpłatomaty.

"Twoje przelewy zrealizujemy tak jak w każdy weekend, ale w historii rachunku zobaczysz to dopiero po wprowadzeniu wszystkich zmian" - dodali przedstawiciele banku.

Bank Pekao

W związku z zaplanowanymi pracami serwisowymi w sobotę, w godzinach 6.00-18.00, mogą wystąpić ograniczenia w dostępie do składania dyspozycji i zleceń w serwisie Pekao24Makler. To platforma transakcyjna dedykowana klientom zainteresowanym inwestowaniem w produkty rynku kapitałowego poprzez urządzenia mobilne.

mBank

W najbliższy weekend z soboty na niedzielę zostaną przeprowadzone prace techniczne.

Z tego powodu, w godzinach 2.30-6.30 klienci nie zapłacą kartą, nie wypłacą gotówki z bankomatu oraz nie skorzystają z wpłatomatu. Dodatkowo, pomiędzy godziną 2.30-8.00, nie będzie możliwości zalogowania się na swoje konto w internecie i skorzystania z aplikacji mobilnej. Klienci nie złożą też żadnego wniosku między godziną 2.00-8.30.

"Podczas przerwy dodzwonisz się na mLinię, skontaktujesz się z Ekspertem online. Uzyskasz informacje o naszej ofercie, jednak nie zrealizujesz żadnej operacji" - poinformowali przedstawiciele banku.

"Prosimy, wszystkie ważne przelewy zleć wcześniej. Jeśli masz plany na weekend, najlepiej wypłać gotówkę" - radzą.

ING Bank Śląski

W sobotę zaplanowano przeprowadzenie prac technologiczno-serwisowych. Z tego powodu, w godzinach 8.00-16.00, niedostępne będą: moduł Makler w systemie bankowości internetowej oraz aplikacja ING Makler Mobile.

Getin Bank

W związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi w nocy z piątku na sobotę, w godzinach 0.00 do 5.30, nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej i mobilnej.

Idea Bank

W związku z pracami modernizacyjnymi w piątek od godziny 22.00 do godziny 6.00 w sobotę nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej.

Bank Pocztowy

Od soboty od godziny 23.00 do niedzieli do godziny 11.00 mogą wystąpić przerwy w dostępie do usług bankowości internetowej Banku Pocztowego.

Nest Bank

W nocy z soboty na niedzielę, w godzinach 0.00-4.30, mogą wystąpić czasowe utrudnienia w wypłatach środków z bankomatów oraz płatnościach kartowych w internecie. Powodem utrudnień są prace serwisowe.

Profil Zaufany

W najbliższy weekend utrudnienia czekają na osoby, które zamierzają załatwić sprawy urzędowe przez internet.

W piątek od godziny 18.00 do niedzieli do godziny 18.00 profil zaufany nie będzie dostępny ze względu na zaplanowane prace serwisowe. Komunikaty w tej sprawie na swoich stronach zamieściły: PKO BP, Bank Millennium, Alior Bank oraz T-Mobile Usługi Bankowe. Pozostałe funkcje bankowości internetowej mają być dostępne w standardowym zakresie.

Profil zaufany, to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu możesz potwierdzać swoją tożsamość w internecie oraz składać podpis zaufany.

Dzięki profilowi zaufanemu można między innymi złożyć wniosek o 500 plus i Dobry Start przez internet. Ponadto, sprawdzić swoje punkty karne, swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych oraz swoje dane medyczne w Internetowym Koncie Pacjenta.