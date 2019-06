Odtwórz: Chińska medycyna w katalogu chorób i terapii WHO

Już w połowie lipca wejdą w życie zmiany w leczeniu uzdrowiskowym. Wszystko za sprawą nowelizacji rozporządzenia przygotowanej przez Ministerstwo Zdrowia.

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową została ogłoszona w Dzienniku Ustaw w ubiegły wtorek.

Rok czekania

Według resortu, nowelizacja ma skrócić kolejki do sanatorium. Według nowych przepisów dopiero po roku od wyjazdu do sanatorium kuracjusz może złożyć ponowne skierowanie i wyjechać na kolejny turnus.

"Lekarz wystawiający skierowanie zobowiązany będzie (...) do wzięcia pod uwagę dnia zakończenia przez świadczeniobiorcę ostatniego leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej" - czytamy w uzasadnieniu.

Z danych przedstawionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wynika, że co roku do oddziałów wojewódzkich Funduszu wpływa około 500 tysięcy skierowań, z czego około 150 tysięcy, to skierowania, które wpłynęły w okresie krótszym niż 12 miesięcy od dnia ostatniego zakończonego leczenia.

Według MZ, wprowadzenie tych zmian "będzie miało znaczący wpływ na skrócenie kolejki oczekujących na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową".

Wybór uzdrowiska

Kolejna zmiana dotyczy wyboru miejsca i rodzaju leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji.

Obecnie lekarz rodzinny wypisując skierowanie proponuje w nim, do jakiego sanatorium pacjent chce pojechać. Następnie wniosek weryfikuje specjalista Narodowego Funduszu Zdrowia, który może jeszcze zmienić miejsce leczenia.

W efekcie, jak zauważa resort, często zdarza się, że pacjent nie jest z tej zmiany zadowolony i rezygnuje z przyznanego świadczenia. W efekcie traci kolejkę do sanatorium, składa ponowne skierowanie, by pojechać w wybrane przez siebie miejsce, i tym samym wydłuża się kolejka oczekujących.

Dlatego po wejściu w życie nowelizacji takiego wyboru będzie dokonywał lekarz specjalista, zatrudniony w oddziale wojewódzkim NFZ.

Czas na przekazanie skierowania

"Powyższe rozwiązanie ma na celu (...) ujednolicenie trybu obsługi skierowań m.in. względem skierowań na rehabilitację leczniczą, które także zachowują ważność przez okres 30 dni od dnia wystawienia" - uzasadnia resort.

Nowe przepisy znoszą również obowiązek weryfikacji skierowań po upływie 18 miesięcy od dnia ich wystawienia. Jak wskazano, zmiana wynika z faktu, że w większości oddziałów wojewódzkich NFZ oczekiwanie na leczenie sanatoryjne osób dorosłych przekracza 18 miesięcy. Tym samym rodzi to obecnie konieczność dokonywania weryfikacji znacznej większości skierowań. Często wiąże się to z wizytą u lekarza oraz skierowaniem na ponowne badania.

Jednocześnie wraz z nowelizacją zniknie obowiązek wykonywania badania RTG klatki pacjenta przez wyjazdem do uzdrowiska. Według MZ, powinno być ono jedynie wykonywane jedynie w przypadku stwierdzenia przez lekarza zaistnienia wskazań medycznych do jego wykonana.

Nowelizacja wejdzie w życie 30 dni od ogłoszenia. Jako pierwszy o nadchodzących zmianach napisał "Fakt".