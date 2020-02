Foto: "Porozumienie nadawców telewizyjnych" w zakresie reklamy żywności skierowanej do dzieci poniżej 12. roku życia przyniosło zaskakująco pozytywne efekty - oceniła KRRiT | Video: Samoregulacja w obszarze reklamy skierowanej do dzieci

"Porozumienie nadawców telewizyjnych" w zakresie reklamy żywności skierowanej do dzieci poniżej 12. roku życia przyniosło zaskakująco pozytywne efekty - oceniła Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT). - To zbiór zasad, których realizacja nie czyni przegranych i wygranych. Są tylko wygrani. To ważne, zwłaszcza, że stawką tej współpracy było i jest dobro dziecka - powiedział na piątkowej konferencji prasowej, na której zaprezentowano raport z monitoringu porozumienia, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski.

"Porozumienie nadawców telewizyjnych" weszło w życie 5 lat temu, 1 stycznia 2015 r. W głównej części samoregulacji "Kryteria żywieniowe", ustalono jakie produkty żywnościowe będą mogły być reklamowane przy audycjach kierowanych do dzieci poniżej 12 roku życia, a jakie nie. Zawarli je nadawcy telewizyjni, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Polska Federacja Producentów Żywności oraz Związek Stowarzyszeń Rada Reklam.

Ocena KRRiT

W publikacji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji "Reklamy żywności w programach dla dzieci poniżej 12 roku życia" opublikowano wyniki badań, które przeprowadzone zostały w okresach lipiec – grudzień 2018 roku oraz styczeń – czerwiec 2019 roku. Analiza obejmowała spoty reklamowe nadawane w godzinach: 6:00 – 20:00.

Nowy podatek ma wejść w życie od kwietnia. Jest zielone światło Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt zakładający wprowadzenie opłat od tak... zobacz więcej » "Przeprowadzona analiza pozwala na stwierdzenie, że nadawcy programów dla dzieci podjęli przyjęte zobowiązanie rezygnując z emisji reklam słodyczy, napojów i słonych przekąsek" - napisano w raporcie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

"Jednocześnie, w programach dla dzieci nadawano znacznie mniej reklam żywności niż w programach uniwersalnych" - oceniła KRRiT.

"Mniej optymistycznie sprawa wygląda w przypadku reklam towarzyszących audycjom dla dzieci nadawanych w programach uniwersalnych. Pojawiały się tam reklamy produktów objętych zakazem, w szczególności słodyczy i napojów bezalkoholowych" - czytamy w raporcie.

"Warto zauważyć, że przyjęta samoregulacja, ograniczając reklamy produktów niekorzystnych dla zdrowego odżywania, nie przeciwdziała promocji marek kojarzonych z tego typu produktami, czego przykładem mogą być reklamy lokali fast-foodów" - napisano.

"Przykład udanej współpracy"

- Doskonałą okazją i zachętą do dalszego rozwoju samoregulacji i kolejnych uzupełnień Kodeksu Etyki Reklamy jest ogłoszony dziś raport KRRIT na temat sięgającej ponad 98 proc. skuteczności samoregulacji - "Porozumienia nadawców telewizyjnych" - podkreśliła Agnieszka Kępińska-Sadowska, prezes Rady Reklamy.

- Przyjęty system samoregulacji stanowi przykład udanej współpracy bardzo różnych podmiotów rynkowych: nadawców telewizyjnych, branży reklamowej oraz producentów żywności. Dzieci oglądając przeznaczone dla nich programy nie mają kontaktu z reklamami słodyczy, napojów, czy słonych przekąsek - mówiła dyrektor departamentu monitoringu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dr Agnieszka Wąsowska.

- Skuteczność tej samoregulacji po raz kolejny potwierdzona wynikami monitoringu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji stanowi dowód na to, że zobowiązanie o niereklamowaniu niektórych typów produktów dla dzieci poniżej 12 roku życia stało się rynkową praktyką, a ścisła współpraca wszystkich uczestników rynku reklamowego – nadawców, reklamodawców, organizacji sektorowych oraz regulatora – przynosi wymierne efekty – skomentował Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Z kolei przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski stwierdził, że "doświadczenie pokazuje, że dobrze skonstruowany system samoregulacji może być bardziej skuteczny niż twarde prawo"

- Samoregulacja chroniąca dzieci przed reklamą żywności zawierającej składniki, których obecność w nadmiernych ilościach w codziennej diecie jest niewskazana, powstała w wyniku współpracy KRRiT z Polską Federacją Producentów Żywności, Związkiem Stowarzyszeń Rada Reklamy oraz nadawcami telewizyjnymi. Jest to zbiór zasad, których realizacja nie czyni przegranych i wygranych. Są tylko wygrani. To ważne, zwłaszcza, że stawką tej współpracy było i jest dobro dziecka - powiedział.