Na każdym samolocie pasażerskim Polskich Linii Lotniczych LOT od przyszłego tygodnia będzie widniał napis "Niepodległa". Z kolei jeden z najnowszych dreamlinerów, który przyleci do Polski na przełomie czerwca i lipca, będzie biało-czerwony - dowiedziała się TVN24.

Przedsięwzięcie wiąże się z przypadającymi na ten rok obchodami stulecia odzyskania niepodległości.

"To byłaby dobra zmiana"

O pomyśle biało-czerwonych samolotów LOT-u w programie "Jeden na jeden" w TVN24 mówił we wtorek Marcin Mastalerek, były poseł Prawa i Sprawiedliwości.

- Uważam, że w stulecie niepodległości Polskie Linie Lotnicze LOT powinny być biało-czerwone i to byłaby dobra zmiana - powiedział, jednocześnie wskazując jako przykład m.in. samoloty linii Air France, które są w kolorach barw Francji.

- To ja zgłosiłem ten pomysł. (...) Rozmawiałem z premierem Morawieckim na ten temat ponad miesiąc temu. Premierowi ten pomysł się bardzo spodobał - dodał Mastalerek.

Biało-czerwony samolot

Rzecznik Polskich Linii Lotniczych LOT Adrian Kubicki potwierdził TVN24, że przewoźnik przygotowuje specjalne przedsięwzięcie z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Jak wyjaśnił, począwszy od przyszłego tygodnia na każdym samolocie pasażerskim polskiego przewoźnika będzie widniał napis "Niepodległa". Z kolei jeden z zamówionych przez LOT samolotów Boeing 787-9 Dreamliner, który przyleci do Polski na przełomie czerwca i lipca tego roku, będzie biało-czerwony.

To większa o 6 metrów wersja Boeinga 787-8 Dreamliner. Samolot może zabrać na pokład 294 pasażerów.

Pierwszą maszynę polski przewoźnik odbierze już w czwartek z fabryki amerykańskiego producenta Boeing w Everett pod Seattle w USA. Drugiego dreamlinera spółka ma odebrać w kwietniu. Trzecia, wyjątkowa, bo biało-czerwona maszyna, przyleci do Polski w wakacje, zaś czwartego samolotu LOT spodziewa się na początku 2019 roku.

Wówczas polski przewoźnik będzie miał w swojej flocie w sumie 12 dreamlinerów. Obecnie ma 8 maszyn B787-8.

- Pierwszy B787-9 poleci do Chicago u Stanach Zjednoczonych. Będzie on obsługiwał połączenia na trasie Warszawa-Chicago. Ten kierunek jest numerem jeden, jeśli chodzi o liczbę przewożonych przez nas pasażerów. Kolejne większe dreamlinery będą obsługiwały rejsy ze stolicy Polski do Nowego Jorku, Toronto w Kanadzie i Seulu w Korei Południowej. Będziemy jednak elastyczni i tam, gdzie będzie bardzo wysoki popyt na rejsy, wówczas będziemy do jego obsługi podstawiać większego dreamlinera - powiedział PAP dyrektor biura komunikacji korporacyjnej w LOT Adrian Kubicki.



Udziałowcami PLL LOT są: Skarb Państwa (99,856 proc. akcji) oraz TFS Silesia (0,144 proc. akcji).