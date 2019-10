Ponad 242 miliony euro - tyle na budowę odcinka drogi ekspresowej S7 przeznaczy Komisja Europejska ze środków z Funduszu Spójności.

Chodzi o 71-kilometrowy odcinek od Napierek do Płońska, na północy województwa mazowieckiego, na trasie między Warszawą a Gdańskiem. O przeznaczeniu na jego realizację 242 mln euro, czyli ok. 1,06 mld zł, KE poinformowała w środę.

"Jako kluczowy łącznik w sieci transportowej droga z Napierek do Płońska nie tylko poprawi łączność drogową w Polsce, ale też pomoże w zacieśnieniu jednolitego rynku, przyspieszając i ułatwiając podróże i kontakty handlowe między Europą Północną i Południową" - podkreśliła w oświadczeniu komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw Elżbieta Bieńkowska.

Droga ta jest częścią transeuropejskiego korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk oraz europejskiego szlaku E77 łączącego Budapeszt z granicą rosyjską w Estonii.

Projekt, który ma zostać ukończony w maju 2021 r., łączy się z innymi odcinkami drogi ekspresowej S7, również sfinansowanymi ze środków unijnych, z Koszwał – w okolicy Gdańska – do Napierek wraz z obwodnicą Ostródy.

Wykonawcy

Inwestycja obejmującą budowę 71 km drogi S7 podzielono na cztery odcinki realizacyjne: Napierki-Mława (ok. 14 km), Mława–Strzegowo (ok. 21,5 km), Strzegowo-Pieńki (ok. 22 km), Pieńki-Płońsk (ok. 13,7 km). Wartość całkowitą tego projektu GDDKiA oszacowała na ok. 1,94 mld zł.

Wykonawcą odcinków Napierki-Mława, Strzegowo-Pieńki oraz Pieński-Płońsk jest konsorcjum firm Strabag i Strabag Infrastruktura Południe. Realizacja tych trzech odcinków ma kosztować odpowiednio 294,7 mln zł, 516,2 mln zł oraz 311,7 mln zł. Z kolei Mława–Strzegowo buduje konsorcjum firm Porr z Warszawy oraz PORR Bau z Wiednia za 446,1 mln zł.