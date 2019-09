Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w poniedziałek udostępniła do użytku 39 kilometrów nowej drogi ekspresowej S6. Chodzi o odcinki pomiędzy miastem Płoty a Kołobrzegiem. Pierwsze samochody są już na trasie - poinformowali drogowcy.

GDDKiA wyjaśniła, że to jeden z etapów uruchamiania 130-kilometrowej nowej S6 w regionie. Już w październiku kierowcy mają pojechać całym odcinkiem do Koszalina.

S6 między Płotami i Kołobrzegiem składa się z 2 odcinków realizacyjnych: Płoty-Kiełpino o długości 14,6 km oraz Kiełpino-Kołobrzeg Zachód o długości 24,1 km.

Jak informowali wcześniej drogowcy, na otwartych odcinkach obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu wskazująca dojazd nowym odcinkiem do Kołobrzegu.



Kierowcy dostali do dyspozycji blisko 40 km nowej drogi ekspresowej. To jeden z etapów uruchamiania 130 km nowej S6 w regionie, już w październiku przejedziemy całym odcinkiem do Koszalina.





GDDKiA przypomniała, że w maju oddano do ruchu odcinek Goleniów - Nowogard. Od sierpnia kierowcy korzystają z jednej jezdni na odcinku Nowogard - Płoty.

"Teraz kończymy druga jezdnię i w październiku oddamy do ruchu. W październiku otwarte zostaną również odcinki S6 od Kołobrzegu do Koszalina oraz część obwodnicy Koszalina i Sianowa umożliwiająca rozprowadzenie ruchu z drogi S6" - dodano.

Nowy przebieg S6

GDDKiA poinformowała, że droga S6 na odcinku Goleniów - Koszalin jest obecnie "najdłuższym budowanym fragmentem drogi ekspresowej w skali kraju".

Jak wskazano, udostępnione odcinki skrócą dojazd ze Szczecina do Kołobrzegu o około 11 kilometrów, "znacznie poprawiając skomunikowanie pasa nadmorskiego".

Nowa trasa ma bowiem zupełnie inny przebieg od dotychczasowej DK6. Za miejscowością Płoty S6 odchodzi od obecnej DK6 w kierunku Kołobrzegu. Następnie biegnie między Kołobrzegiem i Koszalinem na południe od obecnej DK11.

"Dzięki temu nie trzeba budować oddzielnej drogi S11 między Kołobrzegiem i Koszalinem. Jest to zarówno oszczędność środków, jak i znaczne poprawienie skomunikowania pasa nadmorskiego" - poinformowała GDDKiA.