Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wysłała do publikacji w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o przetargach na zaprojektowanie i budowę S3 od Świnoujścia do Troszyna. To niezbędny odcinek do ukończenia całej drogi ekspresowej od Morza Bałtyckiego do granicy z Czechami. Wszystkie pozostałe fragmenty tej trasy już istnieją lub są w realizacji.

GDDKiA podała w komunikacie, że fragment S3 Świnoujście - Troszyn podzielono na dwa odcinki realizacyjne objęte odrębnymi przetargami: Świnoujście - Dargobądz o długości 17 kilometrów i Dargobądz - Troszyn o długości 16 kilometrów.

Według drogowców, oferty cenowe w tych przetargach powinniśmy poznać pod koniec stycznia przyszłego roku. GDDKiA nie podała jaki będzie budżet inwestycji.

S3 Świnoujście - Troszyn

Blisko 161 kilometrów nowych dróg do końca 2019 roku. Oto lista Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje udostępnić kierowcom do ko... zobacz więcej » Drogowcy poinformowali, że wykonawca wybuduje drogę ekspresową posiadającą po dwa pasy ruchu w każdą stronę. W ramach inwestycji zostanie wybudowany drugi most na obwodnicy Wolina i estakada na obwodnicy Międzyzdrojów. Droga ma się połączyć z tunelem łączącym wyspy Uznam i Wolin w Świnoujściu.

Na przebiegu nowej trasy, która w większości będzie przebiegała w pobliżu drogi krajowej numer 3, powstanie łącznie siedem węzłów drogowych oraz obustronne miejsce obsługi podróżnych między Dargobądzem i Wolinem.

Droga ma zostać oddana do użytku w 2023 roku.









GDDKiA wskazała, że odcinek S3 Świnoujście-Troszyn jest niezbędny do ukończenia całej drogi od Bałtyku do granicy z Czechami. Drogowcy zwrócili uwagę na znaczenie gospodarcze tej części ekspresówki, ze względu na skomunikowanie portu morskiego i gazoportu w Świnoujściu.

Zerwany kontrakt

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na dokończenie robót na odcinku drogi ekspresowej S3 w województwie dolnośląskim. Chodzi o fragment od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ o długości 14,4 kilometra.

Wcześniej GDDKiA podjęła decyzję o odstąpieniu od umowy z dotychczasowym wykonawcą drogi.

"Konsorcjum firm, z Salini Polska w roli lidera, mimo wielokrotnych wezwań nie realizowało prac objętych kontraktem. Wykonawca prowadził kontrakt niezgodnie z zawartą umową, nie wypełniał zapisów dotyczących realizacji kontraktu, w tym realizacji postępu robót zgodnego z harmonogramem oraz nie regulował płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów" - mogliśmy przeczytać w komunikacie.