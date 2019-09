Od piątku kierowcy mogą korzystać z 15-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S17 pomiędzy węzłami Ryki Północ i Skrudki w województwie lubelskim. - Przybliżyliśmy Lublin do Warszawy w czasie przejazdu - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

- Polskie drogi muszą być coraz bardziej bezpieczne. Polskie drogi muszą być coraz bardziej komfortowe, coraz bardziej przewidywalne, jeśli chodzi o czas przejazdu. To jest nasz obowiązek wobec wszystkich Polaków, którzy tego oczekują. Polakom to się po prostu należy - dodał.

Ograniczenie prędkości

W ramach budowy odcinka od granicy województw mazowieckiego i lubelskiego do węzła Skrudki powstały między innymi trzy węzły (Ryki Północ, Ryki Południe i Skrudki), a także most na rzece Wieprz o długości blisko 200 metrów.



Na razie kierowcy muszą jednak przygotować się na tymczasową organizację ruchu. Trasa została bowiem udostępniona w piątek do użytku z ograniczeniem prędkości do 100 kilometrów na godzinę.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że umożliwi to wykonawcy, firmie PORR, realizację kolejnego etapu budowy. "Będzie mógł rozpocząć prace na dotychczasowym przebiegu DK17 i dokończyć budowę przepustów powiązanych z S17. Na skrzyżowaniu z DK48 w Moszczance powstanie rondo, a nawierzchnia starej DK17 na dojeździe do Ryk zostanie wyremontowana" - czytamy.



Jak dodano, prowadzenie tych prac bez przełożenia ruchu na nowy odcinek S17 oznaczałoby paraliż komunikacyjny na dotychczasowej trasie. "Zrealizowanie tych wszystkich prac zakończy całą inwestycję oraz pozwoli uzyskać końcowe pozwolenie na użytkowanie. Wtedy też zniknie ograniczenie prędkości na fragmencie S17 omijającym Ryki" - wskazano.

W efekcie - jak czytamy w komunikacie GDDKiA - blisko 140-kilometrową trasę od początku obwodnicy Garwolina do końca obwodnicy Piask, kierowcy pojazdów osobowych będą mogli przejechać zgodnie z przepisami w około 70 minut.

S17 coraz dłuższa

To czwarty odcinek S17 oddany w tym roku do ruchu. Przed wakacjami GDDKiA oddała do użytku 13-kilometrowy odcinek pomiędzy węzłami Skrudki i Kurów Zachód. Na początku lipca kierowcom zostało udostępnione kolejne 30 kilometrów: dwa odcinki od końca obwodnicy Garwolina do Gończyc i dalej do granicy województw mazowieckiego i lubelskiego.

"Teraz, oddając do ruchu brakujące 15 kilometrów pomiędzy węzłami Ryki Północ i Skrudki łączymy w całość istniejące odcinki" - wskazano w komunikacie.

Prace budowlane na odcinku S17 od granicy województw mazowieckiego i lubelskiego do węzła Skrudki kosztowały ponad 651 milionów złotych. Łączna wartość inwestycji obejmująca również prace projektowe, badania archeologiczne, odszkodowania za przejęte nieruchomości oraz wynagrodzenie dla nadzoru to blisko 760 milionów złotych. Inwestycja powstała przy dofinansowaniu z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.