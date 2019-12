Rzeczywista konsumpcja prywatna w 2018 roku w przeliczeniu na mieszkańca wyniosła w Polsce 76 procent średniej unijnej - podaje Eurostat. Daje to Polsce 21 miejsce spośród wszystkich państw Wspólnoty.

Rzeczywista konsumpcja prywatna (Actual Individual Consumption - AIC) jest miarą sytuacji materialnej gospodarstw domowych i pokazuje poziom wydatków na zakup towarów i usług. Statystyka unijnego biura statystycznego bierze pod uwagę parytet siły nabywczej, czyli uwzględnia różnice w poziomie cen między poszczególnymi krajami.

W Polsce AIC wyniósł 76 proc. średniej unijnej. Dla porównania w 2017 roku było 75 proc., a w 2016 - 74 proc.

Na szczycie Luksemburg

Najwyższy wskaźnik rzeczywistej konsumpcji prywatnej odnotowano w Luksemburgu (134 proc. unijnej średniej), a najniższy w Bułgarii (56 proc.). Polska pogoń za europejskimi pensjami. "Nadrabianie zaległości" przyspieszyło 50 lat - tyle ma zająć zrównanie zarobków w Polsce ze średnią unijną, jeżeli utr... zobacz więcej »

Powyżej unijnej średniej znalazło się 10 państw: wspomniany Luksemburg, Niemcy, Austria, Dania, Belgia, Holandia, Wielka Brytania, Finlandia, Szwecja i Francja.

18 państw Wspólnoty uplasowało się poniżej średniej. W przypadku Włoch, Irlandii, Cypru i Hiszpanii rzeczywista konsumpcja prywatna była do 10 punktów procentowych niższa od unijnej średniej. Dla Litwy, Portugalii, Czech i Malty różnica wyniosła od 10 do 20 pkt. procentowych.

W przypadku takich krajów jak Słowenia, Grecja, Polska, Estonia, Słowacja i Rumunia było to od 20 do 30 pkt. procentowych. Czterech członków Wspólnoty odnotowało natomiast poziom AIC o ponad 30 pkt. procentowych niższy od średniej unijnej. To Łotwa, Chorwacja, Węgry i Bułgaria.



Jak czytamy w komunikacie Eurostatu, w ciągu ostatnich trzech lat wskaźnik AIC pozostawał na względnie stabilnym poziom w większości państw członkowskich. Wyraźny wzrost odnotowano jednak w Rumunii (71 proc. średniej UE w porównaniu z 65 proc. w 2016 roku), Słowacji (73 proc. vs. 68 proc.) i Litwie (89 vs. 85 proc.).

Dla porównania najbardziej zauważalne spadki odnotowano w Szwecji (108 proc. vs. 112 proc.) i Francji (107 vs. 110 proc.).