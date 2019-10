Wegetarianizm i weganizm to moda czy styl życia?

Wegetarianizm i weganizm to moda czy styl życia? "Źródło: TVN24 BiS"

Odtwórz: Wegetarianizm i weganizm to moda czy styl życia?

Odtwórz: Wegetarianizm i weganizm to moda czy styl życia?

Jest już milion wegetarian i wegan, a dwa razy więcej osób przygotowuje się na ten krok. Miliony przynajmniej ograniczają jedzenie mięsa - pisze środowa "Rzeczpospolita". Zmieni to cały rynek - dodaje.

Rezygnowanie z mięsa czy ograniczanie jego udziału w diecie to już nie tylko moda, ale globalny trend - wskazuje dziennik.

"Związany zarówno z kwestiami ideologicznymi, jak cierpienie zwierząt, po środowiskowe - wyprodukowanie kilograma wołowiny to średnio ponad 14 tys. litrów wody i ponad 6 kg paszy, a poza tym do atmosfery trafia tyle CO2, co trzygodzinna jazda samochodem" - czytamy. "Polski" czosnek z Egiptu, cebula z kilku krajów na raz. Żywność pod lupą inspektorów Polski seler sprzedawany jako holenderski, egipski czosnek z Polski, cebula poch... zobacz więcej »

Rozwój produktów roślinnych

Także w Polsce, jak zaznacza gazeta, trend odchodzenia od mięsa jest widoczny coraz mocniej. Z badania przeprowadzonego przez dla serwisu Pyszne.pl wynika, że już 1 mln Polaków to wegetarianie i weganie, zaś aż 2 mln planuje przejść na taką dietę - wskazuje "Rz". Dodaje, że do tego 43 proc. Polaków zgodnie z badaniem IQS, nie rezygnując z niego całkowicie, mocno ogranicza spożycie.



Cytowana przez dziennik Patrycja Homa, dyrektor ProVeg Polska przekonuje, że zapotrzebowanie na roślinne produkty rośnie zarówno w Polsce, jak i globalnie.

- Mimo że utożsamiamy je głównie z osobami na diecie wegetariańskiej i wegańskiej, to aż 90 proc. sprzedaży jest generowana przez osoby niebędące na żadnej z tych diet - mówi. Stąd, jak dodaje, "widzimy w Polsce znaczny rozwój produktów roślinnych". "Jednak daleko nam jeszcze do krajów zachodnich, dlatego wciąż jest tu miejsce na tego typu produkty" - ocenia.