Niedobór kandydatów sprawia, że firmy prześcigają się w ofertach. Widać to po rosnącej liczbie ogłoszeń o pracy w internecie, która w marcu przekroczyła rekordowy poziom 200 tysięcy - czytamy w poniedziałkowym wydaniu "Rzeczpospolitej".

"W tym roku wzrost liczby internetowych ofert pracy był w I kwartale jeszcze szybszy niż w 2017 r." - mówi "Rz" Robert Pater z Katedry Makroekonomii WSIiZ w Rzeszowie, który wraz z Biurem Inwestycji i Cykli Ekonomicznych przygotowuje Barometr Ofert Pracy.

Według jego danych udostępnionych "Rz", w pierwszych trzech miesiącach tego roku opublikowano w sieci aż 590 tys. ogłoszeń o pracę. "To o 21 proc. więcej niż rok wcześniej. Rekordowy był marzec, gdy ofert było ponad 200 tys. - prawie o jedną czwartą więcej niż przed rokiem" - napisano.



Jak podaje Rzeczpospolita, swój rekord pobił też portal z ogłoszeniami pracy Pracuj.pl. W I kwartale br. pracodawcy i łowcy głów zamieścili tam 146,7 tys. ofert pracy - to o 6 proc. więcej niż rok wcześniej. Najwięcej propozycji - czytamy - mieli do wyboru specjaliści ds. sprzedaży oraz obsługi klienta, IT i finansów, których rekrutują centra nowoczesnych usług dla biznesu.