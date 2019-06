Na upałach zyskują sprzedawcy klimatyzatorów, lodów, czy lekkiego piwa. Gorące temperatury wiążą się jednak z spadkiem wydajności pracowników i przeciążonymi elektrowniami - pisze piątkowa "Rzeczpospolita".

Jak czytamy w gazecie "w czerwcu o 120 proc. w ujęciu rocznym wzrosło zainteresowanie klimatyzatorami."

Temperatura sprzyja piwom light