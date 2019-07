Rzecznik rządu Piotr Müller o realizacji programu Mieszkanie plus

W fazie zabezpieczenia jest blisko 100 tysięcy mieszkań - powiedział na antenie TVN24 rzecznik rządu Piotr Müller, odnosząc się do rządowego programu Mieszkanie plus. - Teraz bardzo mocno przyspieszamy ten program - dodał.

W połowie kwietnia ubiegłego roku, podczas konwencji PiS, premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że w 2019 roku ma być w budowie 100 tys. mieszkań z programu Mieszkanie Plus.

Dwa tygodnie później dodawał: - Chcemy, żeby kilkadziesiąt tysięcy mieszkań było w budowie w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Zachęcał, by w kwietniu 2019 roku "rozliczyć" go z tej obietnicy. - Wtedy zobaczymy, czy chociaż 40, 50, 60 tysięcy mieszkań z tego programu Mieszkanie plus zostanie wybudowane - powiedział Morawiecki.

Do tej pory jednak w ramach programu Mieszkanie Plus powstało 867 mieszkań w Białej Podlaskiej, gminie Jarocin, Kępnie, Wałbrzychu i Gdyni. Trwa też budowa ponad 663 mieszkań.

Źródło: mplus.pl Mieszkanie plus w liczbach

"Teraz bardzo mocno przyspieszamy"

O liczbę wybudowanych mieszkań w ramach programu Mieszkanie plus został zapytany na antenie TVN24 rzecznik rządu Piotr Müller. - W fazie zabezpieczenia, jeżeli chodzi o miejsca na budowę - czyli zabezpieczenia majątku i ziemi Skarbu Państwa, czy innych instytucji, chociażby PKP - jest blisko 100 tysięcy mieszkań - powiedział.

Na uwagę Konrada Piaseckiego, że "z tego sztandarowego programu PiS niewiele wynikło", Müller odpowiedział: "Dlatego teraz bardzo mocno przyspieszamy ten program. No taka jest sytuacja".

O realizację programu Mieszkanie plus w marcu na antenie RMF FM była też pytana, jeszcze jako wicepremier, Beata Szydło. - Nie twierdzę, że jestem zadowolona z postępu i tempa prac - powiedziała. - Nie idzie dobrze, ale będzie - przyznał z kolei w maju marszałek Senatu Stanisław Karczewski. - Nie można zrobić wszystkiego w jednej kadencji - dodał.

Mieszkanie plus

Mieszkanie plus to rządowy program budowy mieszkań na wynajem, z opcją dojścia do własności.



Program jest zarządzany przez BGK Nieruchomości, którego właścicielem jesienią ubiegłego roku został Polski Fundusz Rozwoju.



Inwestycje mieszkaniowe w założeniu mają być realizowane na nieruchomościach będących obecnie w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego, skarbu państwa i spółek z jego udziałem oraz inwestorów prywatnych, z wykorzystaniem finansowania z funduszu zarządzanego przez BGK Nieruchomości.