Odtwórz: Związkowcy w LOT wzywają do strajków solidarnościowych

Strajku w LOT we wtorek nie będzie, a jeżeli zostanie przeprowadzona jakakolwiek akcja, nie będzie tego można nazwać strajkiem - powiedział w TVN24 Adrian Kubicki, rzecznik prasowy PLL LOT. Zapewnił, że skutki ewentualnej akcji protestacyjnej będą niewielkie.

Na 1 maja związki zawodowe w LOT zapowiadały strajk generalny. Zarząd PLL LOT w czwartek skierowały jednak wniosek do sądu, by ten zablokował plany związkowców. W piątek wieczorem prezes LOT Rafał Milczarski poinformował, że Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował, iż strajk na razie nie może się odbyć.

- Jest postanowienie sądu, które wstrzymało wykonanie strajku do czasu rozpoznania, czy referendum w jego sprawie i ostateczny strajk można uznać za legalny, czy nie. Postępowanie się toczy i będzie się dalej toczyło - wskazał dziś w TVN24 Adrian Kubicki, rzecznik prasowy PLL LOT.

- Sąd wyda w tym względzie orzeczenie, zapyta stronę związkową o listę zarzutów, które podnosimy, ale na razie mamy postanowienie, które jest w pełni prawomocne i działające - dodał.

Strajk się odbędzie?

Prezes LOT: sąd zakazał przeprowadzenia strajku. Związkowcy nie odpuszczają Sąd Okręgowy w Warszawie przychylił się do wniosku zarządu PLL LOT i zakazał prz... zobacz więcej » W piątek w nocy związki zawodowe w LOT potwierdziły, że mimo decyzji sądu, strajk i tak się odbędzie. Związkowcy uważają, że decyzja sądu o zakazie strajku to ograniczanie swobód obywatelskich i że nadal mają prawo do strajku ostrzegawczego.

Tymczasem zdaniem Kubickiego, "strajk ostrzegawczy jest możliwy tylko na etapie rokowań w negocjacjach, a rokowania mamy już za sobą". Zwrócił zarazem uwagę, że "strajk ostrzegawczy to akcja, która trwa dwie godziny i jest bardzo ograniczona w swoim skutku".



Kubicki zaznaczył, że jeśli jednak miałoby dojść do "nielegalnego protestu", to "skala tego nie powinna być duża". - Pasażerom przysługuje pełnia praw, które z tego tytułu wynikają i będą pod naszą opieką - zapewnił.

- Nie mamy dzisiaj odpowiedzi na pytanie, ile potencjalnie mogłoby być rejsów zagrożonych tymi nielegalnymi protestami i jakie to może mieć skutki dla pasażerów, bo zakładamy, że jutrzejszy rozkład naszych połączeń zostanie zrealizowany - podkreślił w TVN24 Adrian Kubicki.

Wyniki referendum

Na piątkowej konferencji prasowej szef związku zawodowego pilotów komunikacyjnych w PLL LOT Adam Rzeszot poinformował, że w referendum strajkowym za akcją protestacyjną opowiedziało się 807 spośród 885 pracowników, którzy wzięli udział w głosowaniu. 73 osoby były przeciw, a 5 głosów było nieważnych.

- Ponad 91 procent (głosujących - red.) pracowników wyraziło swoją zgodę na przeprowadzenie akcji strajkowej. Tym samym związki zawodowe otrzymały silny mandat do przeprowadzenia strajku - ocenił.

Łącznie - jak mówili związkowcy - w PLL LOT pracuje ponad 1,6 tys. osób.

Związkowcy LOT chcą przywrócenia dawnych zasad wynagradzania. Według spółki, w dużej części opiera się ono teraz na liczbie wylatanych godzin, podczas gdy w poprzednim systemie wynagradzania pensja była niezależna od liczby wylatanych godzin.