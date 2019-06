Uszczelnienie VAT w handlu internetowym oraz eliminacja nieprawidłowości w akcyzie związanej z obrotem preparatami smarowymi, to niektóre założenia projektu nowelizacji ustawy o VAT, które przyjął rząd - poinformowało w czwartek Centrum Informacyjne Rządu.

Projekt zakłada dalsze uszczelnienie systemu podatkowego oraz zapewnienie większej stabilności wpływów z podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Zaproponowano także rozwiązania zapobiegające unikania płacenia podatków.

Przygotowany przez resort finansów projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług zmienia także kilka innych ustaw. Przewiduje uszczelnienie systemu VAT oraz podatku akcyzowego, ma poprawić efektywność tak zwanego pakietu paliwowego, a także uprościć niektóre regulacje i usunąć część uciążliwych dla podatników obowiązków.

Jakie propozycje

Wśród zmian mających na celu uszczelnienie VAT zaliczono między innymi wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia VAT przez niektórych podatników. Chodzi o firmy handlujące w internecie niektórymi towarami wrażliwymi na oszustwa, na przykład kosmetykami, sprzętem elektronicznym i elektrycznym, RTV i AGD. Ze zwolnienia nie będą też korzystać podatnicy dokonujący sprzedaży hurtowej i detalicznej części do pojazdów samochodowych i motocykli oraz firmy świadczące usługi ściągania długów.



Projekt zablokowany po rozmowie z Kaczyńskim. "Prace nie są kontynuowane" Prace nad projektem dotyczącym stawek VAT nie są kontynuowane - poinformowało Ce... zobacz więcej » W projekcie doprecyzowano regulacje odnoszące się do obowiązku rozliczania VAT w obrocie produktami ropopochodnymi, przewidziano też zmiany w przepisach dotyczących rejestracji podatników. Projekt zawiera zmiany dotyczące zasad wystawiania faktur, których podstawą jest paragon fiskalny oraz zasad korzystania z takich faktur.



Założono, że wobec podatnika, który złoży korektę deklaracji podatkowej po wszczęciu kontroli celno-skarbowej możliwe będzie obniżenie wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15 procent.



Propozycje resortu finansów umożliwiają udostępnianie prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki informacji objętych tajemnicą skarbową. Według resortu finansów pozwoli to skuteczniej realizować mu zadania związane z udzielaniem lub cofaniem koncesji na obrót paliwami, czyli w obszarze narażonym na ryzyko nadużyć VAT-owskich.

Zmiany w opodatkowaniu akcyzą

Projekt doprecyzowuje definicję paliw ciekłych. Wskazano, że określone wyroby są paliwami bez względu na różne możliwe ich zastosowania. Zmiana ta ma pozwolić na dalsze uszczelnienie systemu koncesjonowania i nadzoru nad obrotem, produkcją i przywozem paliw. Miałoby to ograniczyć szarą strefę w na rynku paliw ciekłych.



Przewidziano także zmiany w opodatkowaniu akcyzą. Projekt wprowadza stawkę akcyzy w wysokości 1180 zł/1000 litrów dla preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, co oznacza, że wyniesie ona tyle samo, co dla olejów smarowych z pozycji 2710). Ministerstwo Finansów liczy, że dzięki temu uda się wyeliminować nieprawidłowości w opodatkowaniu olejów smarowych. Często są one klasyfikowane jako preparaty smarowe z zastosowaniem zerowej stawki akcyzy.



Ponadto projekt realizuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący braku możliwości uzależniania zwolnienia od podatku dla dostaw budynków od spełnienia warunku. Zgodnie z nim pierwsze ich zasiedlenie następuje w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu.



Zmiany mają obowiązywać od 1 września 2019 roku, z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w innych terminach.