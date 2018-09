Rząd przyjął projekt budżetu na 2019 rok

Rząd we wtorek przyjął projekt budżetu na 2019 rok. Projekt zakłada dochody w wysokości 387,6 miliarda złotych, a wydatki na poziomie 416,1 miliarda złotych. - W budżecie na 2019 rok mieści się polityka społeczna, a także polityka inwestycyjna i rozwojowa, jednocześnie deficyt budżetu maleje, dług publiczny do PKB spada - mówi premier Mateusz Morawiecki.

Na konferencji po posiedzeniu Rady Ministrów, która przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2019 rok Morawiecki podkreślał, że w projekcie zawarta jest "z jednej strony polityka związana ze społeczeństwem, z drugiej strony polityka rozwojowa, gospodarcza, inwestycyjna, z trzeciej strony polityka związana z bezpieczeństwem społecznym". Bezrobocie najniższe od 27 lat Stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 5,8 procent wobec 5,9 procent w lipcu - pod... zobacz więcej »

Deficyt w ryzach

"Wszystko się mieści w tym budżecie, którego deficyt maleje, dług publiczny do PKB również spada - mówił premier. "Deficyt budżetowy jest w ryzach, spada rok do roku od kilku lat i mieścimy się bardzo dobrze we wszystkich regułach unijnych, bardzo dobrze wypełniamy nasze cele - zapewnił Morawiecki.

Szef rządu dodał, że cieszy go to, iż w tym budżecie udało się wykroić "spory kawałek na realizację bardzo ważnego projektu dla gmin, dla powiatów, to jest projekt dróg lokalnych", ale także środki na współfinansowanie wielu dróg ekspresowych, a także na termomodernizację.

Z kolei minister finansów Teresa Czerwińska dodała, że przyjęty budżet sprzyja wzrostowi gospodarczemu, ale także "wzrostowi inkluzywnemu, czyli takiemu, który będzie włączał wszystkie grupy społeczne do partycypacji".

"Budżet będzie zwiększał spójność zarówno społeczną, ekonomiczną, geograficzną mieszańców naszego kraju" - zaznaczyła.

Wskaźniki budżetu

Szefowa resortu finansów przedstawiła najważniejsze wskaźniki budżetu. Przypomniała, że zakłada dochody w wysokości 387,6 mld zł, a wydatki na poziomie 416,1 mld zł, co daje kwotę deficytu budżetowego 28,5 mld zł.

"To rekordowo niska kwota jeśli chodzi o deficyt" - podkreślała Czerwińska.

Dochody podatkowe, jak dodała, mają wynieść 359,7 mld zł, z czego blisko 180 mld zł to dochody z tytułu podatku VAT, 34,8 mld zł z podatku CIT, a 64,3 mld zł z PIT.

W stosunku do wykonania tegorocznego budżetu dochody podatkowe są większe o 5,6 proc., w tym z samego VAT to 7,3 proc. więcej - wskazywała.

Czerwińska mówiła też m.in, że wśród wydatków zaplanowano blisko 22 mld zł na program "Rodzina 500 plus", 1,4 mld zł na program "Dobry start", ponad 900 mln zł na program "Matki 4 plus", ponad 3 mld zł na program modernizacji służb mundurowych. Budżet zakłada także, dodała, wzrost funduszu wynagrodzeń z 33 do 36 mld zł. Polską gospodarkę czeka hamowanie. Prognoza agencji Fitch Agencja Fitch podwyższyła prognozę dynamiki PKB Polski na 2018 rok do 4,8 procen... zobacz więcej »

Wzrost

Przygotowując założenia dotyczące dochodów i wydatków budżetu, resort finansów przyjął, że dynamika PKB wyniesie 3,8 proc., a średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) - 2,3 proc. Ministerstwo spodziewa się wzrostu konsumpcji indywidualnej - w ujęciu nominalnym - o 5,9 proc.

Przewidziano wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent nominalnie o 6 proc. Blisko 7 mld zł zostanie zarezerwowane na waloryzację emerytur i rent.

Teraz projektem budżetu zajmie się parlament.