Premier Morawiecki: to do czego się zobowiązaliśmy, to wykonujemy

Premier Morawiecki: to do czego się zobowiązaliśmy, to wykonujemy "Źródło: tvn24"

Odtwórz: Premier Morawiecki: to do czego się zobowiązaliśmy, to wykonujemy

Odtwórz: Premier Morawiecki: to do czego się zobowiązaliśmy, to wykonujemy

Chcemy podnosić konkurencyjność naszych przedsiębiorców, wynagrodzenia pracowników, chcemy, żeby Polska stawała się coraz lepszym miejscem do życia - mówił premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, Polska na kolejną dekadę to Polska ambitna. W kancelarii premiera w sobotę podsumowano 100 dni rządu.

- Tak jak wiarygodność jest fundamentem zdrowej polityki demokratycznego państwa, tak rzetelna realizacja zobowiązań jest fundamentem demokracji, fundamentem zaufania społecznego i fundamentem nadziei. My tę nadzieję będziemy dalej wzmacniać - zadeklarował premier.



Jak dodał, "Polska na kolejną dekadę to Polska ambitna". - Chcemy podnosić wzrost gospodarczy, konkurencyjność naszych przedsiębiorców, wynagrodzenia naszych pracowników, chcemy to podnosić coraz bardziej. Chcemy, żeby Polska stawała się coraz lepszym miejscem do życia dla wszystkich Polaków - zapewnił szef rządu.

Mateusz Morawiecki podkreślił, że rząd realizuje obiecane wyborcom programy. - To, do czego się zobowiązaliśmy, wykonujemy, to jest znak firmowy PiS - powiedział premier.

W zapowiadanej "piątce na 100 dni" rządu znajdowały się zmiany w ZUS, trzynasta oraz czternasta emerytura, pakiet badań kontrolnych, budowa stu obwodnic oraz dojście do równych dopłat dla rolników. O stanie realizacji obietnic mówili w sobotę ministrowie w rządzie Zjednoczonej Prawicy.

Mały ZUS plus

Nowa kopalnia węgla w Polsce. Decyzja dopiero po wyborach Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wyznaczył w piątek nowy termin rozpatrzeni... zobacz więcej » Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz wskazywała na nowe możliwości rozwoju dla małych firm. - Dzisiaj rozmawiamy o jednej z obietnic wyborczych, o Małym ZUS-ie plus. To był jeden z elementów "piątki", obietnicy złożonej na 100 dni. To pierwsza ustawa, którą przyjęliśmy w tej nowej kadencji. To właśnie taki element, który ma wspierać tych najmniejszych, tych, którzy zaczynają albo tych, którzy znaleźli się w przejściowych kłopotach - powiedziała.

Mały ZUS plus to rozszerzenie ulgi wprowadzonej w 2019 roku. Rozwiązanie obowiązuje od 1 lutego br. Są to niższe, proporcjonalne do dochodu składki na ubezpieczenie społeczne dla najmniejszych przedsiębiorców. Mogą z niego korzystać te firmy, których roczny przychód w roku ubiegłym nie przekroczył 120 tysięcy złotych.



Jak dodała Emilewicz, Mały ZUS plus to rozwiązanie, z którego może skorzystać około 300 tysięcy małych firm. - Do czwartku zgłosiło się już około 240 tysięcy. Zatem zapraszamy, bo czas mamy do poniedziałku. Ci, którzy się kwalifikują, mogą się zgłaszać do najbliższego poniedziałku - powiedziała szefowa resortu rozwoju.

Trzynasta i czternasta emerytura

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg podkreślała, że rząd nie zapomina o seniorach. Jak mówiła, od tego roku trzynasta emerytura będzie już stałym dodatkiem dla blisko 10 milionów osób. - Będzie to dodatkowe 12 miliardów złotych. Jesteśmy gotowi, zadanie zostało wykonane i będzie realizowane - zapewniła minister.



Przypomniała, że rząd przyjął też projekt czternastej emerytury, która zostanie wypłacona w 2021 roku.

- Do tego dochodzi jeszcze waloryzacja świadczeń emerytalnych i regularny, znaczny wzrost rent i emerytur. W tym roku to kolejne 9 miliardów złotych, które trafią do emerytów i rencistów - podkreśliła Maląg.

Pakiet badań kontrolnych

Nowe dane o polskiej gospodarce. "Rozczarowania" Polska gospodarka w ostatnim kwartale 2019 roku wzrosła o 3,2 procent rok do rok... zobacz więcej » - Możemy zdążyć przed rakiem, zdążyć przed udarem i zdążyć przed cukrzycą, wykonując badania profilaktyczne. Do tej pory Polacy zgłaszali się w bardzo niskim odsetku na badania: 14-16 procent na profilaktykę raka jelita grubego, 40 procent na profilaktykę raka piersi. W Islandii to jest 90 procent - mówił z kolei minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Ministerstwo Zdrowia w piątek zaprezentowało szczegóły programu Profilaktyka 40 plus. W ramach programu lekarze mają oceniać czynniki ryzyka zachorowania na najbardziej rozpowszechnione choroby, zlecając osobom powyżej 40 lat określone badania.

- Dzięki temu programowi dotrzemy do 11 milionów potencjalnie chorych, którym można pomóc, zanim będą naprawdę chorzy. Lepiej inwestować w zdrowie, zanim będziemy chorzy - podkreślił Szumowski.

Z programu mają skorzystać wszystkie osoby między 40. a 65. rokiem życia, zarówno pracujące, jak i te, które prowadzą działalność gospodarczą lub są bez pracy, ale mają ubezpieczenie zdrowotne.

Budowa 100 obwodnic

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zapewnił, że plan budowy stu obwodnic polskich miast jest rzeczywistością.

Szef MI powiedział, że w tym roku zostaną ogłoszone przetargi na budowę obwodnic między innymi w Strzelcach Krajeńskich, Lipsku, Suchowoli, Smolajnach, Koźminie Wielkopolskim, Trzebini i Gryfinie. - Mamy nadzieję, że te inwestycje zwiększą bezpieczeństwo na drogach - podkreślił Adamczyk.

Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 miliardów złotych. Zgodnie z projektem resortu infrastruktury budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dopłaty dla rolników

Dla kogo czternasta emerytura? Ile wyniesie? Wszystko, co musisz wiedzieć Ile wyniesie czternasta emerytura? Kto otrzyma dodatkowe świadczenie? Poniżej pr... zobacz więcej » Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podkreślił, że rząd walczy, "by rolnictwo w Europie wykorzystało cały swój potencjał".

- To jest potrzebne również ze względu na głód na świecie, ale nie możemy się zgodzić, żeby utrzymywać różne systemy wsparcia, które naliczane były według mechanizmu sprzed 30 lat - zaznaczył. - Dlatego wyrównanie wsparcia, wyrównanie dopłat, jest jednym z najważniejszych priorytetów rządu premiera Morawieckiego, rządu Prawa i Sprawiedliwości - wskazał Ardanowski.

Minister wskazał, że podpisano tak zwaną deklarację warszawską. - Odbyliśmy w ostatnich 100 dniach kilkadziesiąt rozmów, bardzo ważnych rozmów, z najważniejszymi politykami zajmującymi się rolnictwem w Unii Europejskiej i Parlamencie Europejskiej, z ministrami w ich stolicach. Również tu do Warszawy przyjechali ministrowie Europy Środkowej i Wschodniej i tu razem dyskutowaliśmy, podpisaliśmy "deklarację warszawską". Mówi ona o tym, że wyrównanie szans nie jest elementem jakiejś litości, łaski, jest naturalną konsekwencją integracji europejskiej - podkreślił minister Ardanowski.