Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje nowelę ustawy zrównującą socjalną z minimalną rentą, czyli do 1029,8 złotych - podało Centrum Informacyjne Rządu. Teraz renta socjalna jest o ponad 160 złotych niższa.

MRPiPS przygotowuje nowelę ustawy zrównującą socjalną z minimalną rentą osób pracujących, czyli do 1029,8 zł - podano w wykazie prac legislacyjnych rządu, prowadzonego przez CIR. Kwota renty socjalnej od dnia 1 marca 2018 r. wynosi 865,03 zł.

"Kierując się zasadami sprawiedliwości i solidarności społecznej, należy podwyższyć kwotę tego świadczenia, tak aby było ono równe z minimalną kwotą renty osób, które były aktywne na rynku pracy i których niezdolność do pracy powstała w trakcie działalności zawodowej" - napisano.



Renty socjalne są finansowane z budżetu. W komunikacje CIR nie podano kwoty wydatków na ten cel.



Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska poinformowała dziś, że roczny koszt tego rozwiązania to 540 mln zł. Podkreśliła przy tym, że już w roku 2017 renta socjalna, po raz pierwszy od wielu lat, wzrosła o 13 proc.



Rafalska o pomyśle zrównania renty socjalnej z rentą minimalną mówiła dziś posiedzenia Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych.



- Nie mówię tu tego, żeby komukolwiek wypominać, że podnieśliśmy tę kwotę, tylko żeby pokazać w sposób absolutnie wymierny, że w 2017 r. pamiętaliśmy też o osobach niepełnosprawnych i o podniesieniu minimalnej emerytury i że mamy dzisiaj kolejną propozycję. Chcielibyśmy, żebyście państwo nam po prostu zaufali i wierzyli w to, że kierujemy się chęcią docelowego, kompleksowego rozwiązania problemu osób niepełnosprawnych, ale taki program, taki projekt nie rodzi się z dnia na dzień - powiedziała Rafalska.

Protest w Sejmie

Zrównanie renty socjalnej z minimalną jest jednym z postulatów rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy - wraz z podopiecznymi - od 18 kwietnia protestują w Sejmie. Oprócz tego protestujący domagają się m.in. wprowadzenia dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie bez kryterium dochodowego.

Gdyby miały zostać spełnione postulaty protestujących w Sejmie, to kosztowałoby to państwo 99,75 mln miesięcznie więcej niż wypłaca się opiekunom obecnie. Zakładając, że opiekunowie nie będą domagali się wyrównania wstecz. Kwotę tę oszacowaliśmy mnożąc żądania protestujących w Sejmie (dodatek 500 złotych plus podwyższenie rent o około 165 złotych) przez szacunkową liczbę uprawnionych, czyli 150 tysięcy złotych.