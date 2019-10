Od początku roku do końca września wybudowano i oddano do użytkowania więcej mieszkań niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Wzrosła także liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz liczba wydanych pozwoleń na budowy. To najnowsze dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny. Zdaniem ministra finansów, inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego w tym roku możliwe jest przekroczenie bariery 200 tysięcy mieszkań oddanych do użytkowania.

Od stycznia do września 2019 roku oddano do użytkowania 145,6 tysiąca mieszkań, czyli o 12,2 proc. więcej niż w tym samym okresie w 2018 roku. Rozpoczęto budowę 178,4 tysiąca mieszkań, czyli o 2,6 proc. więcej niż w tym samym okresie w 2018 roku oraz wydano pozwolenia na budowę blisko 201,3 tysiąca mieszkań, czyli o 4,2 proc. więcej niż w tym samym okresie w 2018 roku.

Jak twierdzi minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, te dane pozwalają sądzić, że pobity zostanie zeszłoroczny rekord liczby mieszkań oddanych do użytkowania. W 2018 roku było ich 185 tysięcy.

- Możemy być już niemal pewni, że w 2019 r. rzeczywiście padnie rekord dotyczący liczby ukończonych mieszkań deweloperskich. Wynika to z faktu, że inwestorzy kończą obecnie projekty rozpoczęte dwa lata wcześniej na fali rynkowego prosperity. Przeciętny czas budowy mieszkań przez polskich deweloperów wynosi około dwa lata - twierdzi Andrzej Prajsner, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

"To najwyższa wartość w miesięcznych danych, którymi dysponujemy" – tak z kolei o liczbie wydanych pozwoleń na budowę piszą analitycy mBank.

Serio, to jest najwyższa wartość w miesięcznych danych, którymi dysponujemy. pic.twitter.com/DTEb5bEzjS — mBank Research (@mbank_research) October 22, 2019

Mieszkań jest więcej, ale są mniejsze. Z danych GUS wynika, że zmniejszyły się średnio o 1,9 metra kwadratowego. W badanym okresie tego roku (styczeń-wrzesień) przeciętna powierzchnia mieszkania wynosiła 89,7 m2 podczas gdy w analogicznym okresie roku 2018 było to 91,6 m2.

Budują deweloperzy

Nowe mieszkania budują głównie deweloperzy. W okresie styczeń-wrzesień 2019 roku oddali oni do użytku 90,8 tysięcy mieszkań (to o 16,8 procent więcej iż w analogicznym okresie ubiegłego roku). Spośród nich na wynajem deweloperzy przeznaczyli 1526 mieszkań.

Więcej budowali także inwestorzy indywidualni. W sumie w badanym okresie zbudowali 50 tys mieszkań (o 3,9 proc. więcej niż w 2018 roku).

Ssanie na rynku jest spore. - Mamy bardzo silny popyt z dwóch powodów: mamy osoby, które kupują mieszkania dla siebie, ale wciąż bardzo mocny jest popyt inwestycyjny, na wynajem - mówi w rozmowie z tvn24bis.pl Jarosław Sadowski główny analityk Expander Advisors. I dodaje, że "są dwa silniki napędzające rynek nieruchomości". - Jest bardzo dobra sytuacja na rynku pracy, rosnące wynagrodzenia, a z drugiej strony mamy też ciągle bardzo niskie stopy procentowe więc rata kredytu jest niska. Te ostatnie sprawiają, że realne oprocentowanie lokat bankowych jest ujemne, co zachęca do inwestowania w mieszkania na wynajem. Jednocześnie przekłada się to też na niski poziom rat kredytowych - tłumaczy. Kupującym nie przeszkadzają nawet szybujące w górę ceny.

- Inwestorzy raczej nie biorą pod uwagę programu Mieszkanie Plus, ponieważ w najbliższej przyszłości nie będzie on miał dużego wpływu na największe rynki mieszkaniowe (tzn. sześć metropolii skupiających około dwie trzecie podaży nowych mieszkań) – twierdzi Andrzej Prajsnar.

W kwietniu 2018 roku premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że w ramach programu Mieszkanie plus w 2019 będzie w budowie 100 tysięcy mieszkań. Zgodnie z informacjami udostępnionymi na mplus.pl, stronie należącej do PFR Nieruchomości, która nadzoruje program "Mieszkanie Plus", do dziś w ramach programu wybudowano 867 mieszkań. W budowie jest kolejnych 1110.

Ile mieszkań wybudowano, a ile obiecano sprawdzał Konkret24.

Najwięcej od 30 lat

Wracając do liczby wybudowanych, głównie przez deweloperów, nowych budynków, to jest ich najwięcej od lat 90-tych.

- Sektor budowlany notuje najlepsze wyniki od prawie 30 lat. W żadnym roku od początku transformacji nie oddano do użytkowania takiej liczby mieszkań w pierwszych trzech kwartałach – skomentował dane GUS-u Jerzy Kwieciński.

Najwięcej mieszkań budowano za Gierka. Z zestawienia Open Finance wynika, że w latach siedemdziesiątych, czyli w dekadzie Gierka, oddawano do użytkowania przeciętnie po ponad 260 tys. lokali rocznie.