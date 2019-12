Więcej glazury w mrożonych rybach, niż wynikało to z deklaracji czy liście porzeczki w oregano - to rezultaty kontroli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na 80 sprawdzonych próbek ryb mrożonych i przetworów, zastrzeżenia urzędu wzbudziło 45.

UOKiK poinformował w piątek, że jego pracownicy w czwartym kwartale 2019 roku sprawdzili jakość ryb mrożonych, konserw i marynat rybnych.



Na piątkowej konferencji prezes UOKiK Marek Niechciał powiedział, że okazało się, iż na przykład mrożone ryby pokryte glazurą lodową miały jej więcej, niż to wynikało z deklaracji. Na 21 sprawdzonych pod tym kątem próbek, negatywne wyniki stwierdzono w ośmiu.

- W jednym z badań wyszło, że zamiast deklarowanych 20 procent lodu było 36 procent. Klient płacił więc bardziej za wodę niż za rybę - wskazał Niechciał.

"Rozczarowaniem była też puszka tuńczyka w kawałkach, ponieważ zawierała bardzo drobne cząstki mięsa tej ryby ze zmieloną skórą i ośćmi" - podał UOKiK.



W laboratoriach sprawdzono także jakość przypraw: pieprzu, szafranu, oregano, papryki mielonej, chili, kurkumy i kminu rzymskiego. Na 20 zbadanych próbek, zastrzeżenia urzędu wzbudziło dziewięć. Jak wskazał Niechciał, najgorzej wypadło oregano, które okazało się mieszanką z rozdrobnionymi liśćmi innych roślin, na przykład porzeczki czy żurawiny.

