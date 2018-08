Linie lotnicze Ryanair zmieniają zasady przewozu bagaży. Od 1 listopada pasażerowie będą musieli zapłacić za większy bagaż podręczny.

Jakie zmiany?

Od 1 listopada pasażerowie priorytetowi, czyli odprawiani i wchodzący na pokład w pierwszej kolejności będą mogli zabrać ze sobą dwie sztuki bagażu podręcznego (mały i duży). Jednak usługa "Priority Boarding" będzie droższa - opłata wzrośnie z 5-6 euro do 6-8 euro. Usługę będzie mogła wykupić mniej więcej połowa pasażerów.

Osoby, które nie zdecydują się dopłacić za priorytet, będą mogły zabrać na pokład jedynie niewielką torbę lub plecak, czyli mały bagaż podręczny. Będzie on musiał zmieścić się pod fotelem. Dobrą wiadomością jest to, że delikatnie zwiększą się jego rozmiary z 35 x 20 x 20 cm do 40 x 20 x 25 cm.



Jeśli zaś pasażerowie będą chcieli zabrać większy bagaż podręczny, to będą musieli za niego dopłacić - 8 euro przy dokonywaniu rezerwacji lub 10 euro, po dokonaniu rezerwacji.

Ważna informacja

Zmiany dotyczą także pasażerów, którzy kupili już bilety na loty zaplanowane po 1 listopada tego roku. Takie osoby mogły dopłacić za większy bagaż podręczny lub całkowicie anulować rezerwację. Wtedy pieniądze zostaną im zwrócone.

Nie pierwszy raz

To nie pierwsza zmiana zasad przewożenia bagażu w irlandzkich liniach lotniczych. Ryanair w zeszłym roku obniżył opłatę za przewóz bagażu ze 150 do 105 złotych a limit bagażu rejestrowanego został podniesiony z 15 do 20 kilogramów.



Natomiast na początku tego roku wprowadzono m.in. zasadę, że pasażerowie z pierwszeństwem wejścia na pokład mogą podróżować z dwoma bagażami podręcznymi w kabinie: normalnym, o wymiarach 55 x 40 x 20 centymetrów i wadze do 10 kilogramów oraz małym - 35 x 20 x 20 centymetrów.



Pozostali podróżni na pokład samolotu po tych zmianach mogli na pokład zabrać tylko jeden mały bagaż, a drugi, większy był im odebrany przed bramkami i bezpłatnie przewieziony w luku bagażowym. Teraz ta zasada uległa zmianie.