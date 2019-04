Pasażerowie z Polski zyskają osiemnaście nowych połączeń z Krakowa oraz siedem z Poznania. To wynik planów ogłoszonych na najbliższe miesiące przez linie lotnicze Wizz Air oraz Ryanair. Nowe trasy z Warszawy uruchomią również Polskie Linie Lotnicze LOT.

Na początku maja węgierski przewoźnik Wizz Air otworzy bazę na krakowskim lotnisku. Początkowo będzie tam stacjonował jeden samolot Airbus A321. Drugi zostanie umieszczony w Krakowie 1 sierpnia, półtora miesiąca przed planowanym wcześniej terminem, a dodatkowa, trzecia taka sama maszyna dołączy do krakowskiej floty we wrześniu.



Pozwoli to na uruchomienie w tym roku 18 połączeń z Krakowa do: Londynu Luton, Kijowa, Nicei, Turku, Doncaster, Bari, Billund, Katani, Larnaki, Charkowa, Oslo, Kutaisi, Rzymu Fiumicino, Turynu, Tel Awiwu, Birmingham, Eindhoven oraz Keflaviku.

Pierwszy samolot w barwach Wizz Air przyleciał do Krakowa w czwartek wieczorem z Londynu Luton. Maszyna została powitana na płycie tradycyjnym uroczystym salutem wodnym. Połączenia do Londynu Luton będą się odbywać dwa razy dziennie. W piątek rozpoczęły się też loty do Kijowa, cztery razy w tygodniu.

Ryanair ogłasza nowe trasy

Nowe trasy zyskają także pasażerowie latający z Poznania.

Ryanair ogłosił w tym tygodniu, że od najbliższego sezonu zimowego Ryanair zbazuje w Poznaniu drugi samolot i uruchomi 6 nowych tras do: Budapesztu, Cork, Charkowa, Odessy, Paryża Beauvais oraz Sztokholmu Skavsta.

Irlandzki przewoźnik poinformował także o uruchomieniu nowej trasy na lato 2019 do Kawali w Grecji. Połączenie zostanie uruchomione w lipcu i będzie realizowane do września w ramach rozszerzonej siatki połączeń na lato 2019.

Loty z Lotniska Chopina

W niedzielnym komunikacie siatkę połączeń zaprezentowało Lotnisko Chopina w Warszawie. Stołeczny port w sezonie letnim oferuje 121 połączeń regularnych i 68 czarterowych. Nie zabraknie nowości.

"W sezonie letnim Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomią rejsy do Miami, Bejrutu i Warny. LOT będzie także drugim, po Wizz Air, przewoźnikiem operującym tego lata na Korfu" - przekazał port. W czasie wakacji LOT zaoferuje też dodatkowy rejs do Newark w Stanach Zjednoczonych. Port przekazał, że w drugiej połowie tego roku w ofercie warszawskiego lotniska znajdą się kolejne trasy dalekiego zasięgu - od 17 września Delhi, a od 3 listopada - Kolombo, stolicy Sri Lanki.



Od czerwca linie Qatar Airways wprowadzą większy samolot do obsługi trasy Warszawa-Katar. Airbus A350-900, zabierający na pokład 295 osób, będzie jedyną maszyną tego typu operującą z Polski.



Brytyjski przewoźnik EasyJet w okresie letnim będzie obsługiwał loty do: Genewy, Bazylei i Berlina. Z kolei portugalska linia TAP od 16 czerwca zwiększy liczbę połączeń z Warszawy do Lizbony z siedmiu do dziewięciu tygodniowo.