Irlandzka linia lotnicza Ryanair w 2019 roku w okresie letnim uruchomi 17 nowych tras z Polski, między innymi z lotniska w Modlinie do Ammanu, Marsylii, z Gdańska do Barcelony, a z Krakowa do Bordeaux - poinformował szef Ryanaira Michael O'Leary. Dodał, że linia chce współfinansować rozwój portu w Modlinie.

- Ryanair na 13 polskich lotniskach obsłuży łącznie 12,5 miliona pasażerów. Ryanair nadal będzie rozwijał się w Polsce przyczyniając się do rozwoju ruchu lotniczego i turystyki oraz tworzenia miejsc pracy - powiedział na konferencji prasowej w Warszawie O’Leary.

Irlandzki przewoźnik uruchomi następujące połączenia: z lotniska w Modlinie do Ammanu (Jordania), Kijowa, Lwowa (Ukraina) i Marsylii (Francja), z Bydgoszczy do Glasgow (Szkocja) i Kijowa, z Gdańska do Barcelony (Hiszpania) i Kijowa, z Krakowa do Ammanu, Bordeaux (Francja), Hamburga (Niemcy), Kijowa i Lwowa, z Poznania do Cork (Irlandia), Kijowa i Sztokholmu (Szwecja) oraz z Wrocławia do Kijowa.



Jak dodał szef irlandzkiej linii, przewoźnik chce dołożyć dwa dodatkowe samoloty w bazach w Modlinie i Krakowie.

Inwestycje w Modlinie

Jak mówił prezes, Ryanair chce podwoić ruch w porcie lotniczym Warszawa-Modlin z trzech do sześciu milionów pasażerów w najbliższych pięciu latach.

Dodał, że Ryanair "wystąpił z pisemną ofertą współfinansowania lub inwestycji w każdą nową rozbudowę infrastruktury w Modlinie, niezbędną do dalszego rozwoju lotniska, aby mogło ono skutecznie konkurować z drogim Lotniskiem Chopina".



Wild: linie lotnicze zainteresowane Centralnym Portem Komunikacynym W czwartek odbył się pierwszy tak zwany "okrągły stół" z udziałem międ... zobacz więcej » Juliusz Komorek z zarządu Ryanaira powiedział, że oferta zarządzającym lotniskiem w Modlinie została złożona we wtorek.

- Wysłaliśmy pismo. Wskazujemy w nim, że jesteśmy otwarci na wszelkie rozwiązania. Zaprosiliśmy zarząd PPL na spotkanie z nami w najbliższych dniach. Czekamy na odpowiedź. Napisaliśmy w tym piśmie, że to spotkanie powinno się skupić na kwestiach handlowych, prawnych i finansowych - powiedział Komorek.



Wyjaśnił, że jedną "z najprostszych propozycji" jest udzielenie pożyczki przez Ryanaira. - My możemy udzielić takiej pożyczki lotnisku w Modlinie. Naszym zabezpieczeniem będzie nasze przekonanie, że przez najbliższe lata będziemy latać do tego portu. A więc będziemy płacić stawki, czyli naszym zabezpieczeniem będą te opłaty, które będziemy przez lata płacić - powiedział.

Jak dodał, w przypadku udzielenia ewentualnego kredytu portowi, wówczas - jak mówił - "jego koszt - co napisaliśmy w piśmie - jesteśmy skłonni ustalić na poziomie bardziej atrakcyjnym, niż jest dostępne na rynku".



Komorek mówił, że istnieje również opcja, w której Ryanair mógłby zostać współwłaścicielem na przykład nowo wybudowanego terminala, ale tutaj - jak tłumaczy - pojawiają się kwestie regulacyjno-prawne. - Wejście w spółkę w celu rozwinięcia istniejącej infrastruktury, może być, jak najbardziej w zasięgu ręki - powiedział.

Co dalej z lotniskiem?

P.o. prezesa lotniska w Modlinie, wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu Leszek Chorzewski powiedział, że oferta jest świeża i nie chce jej na obecnym etapie komentować.



Ryanair zmienia zasady przewozu bagażu. Pasażerowie zapłacą więcej Linie lotnicze Ryanair zmieniają zasady przewozu bagaży. Od 1 listopada pasażero... zobacz więcej » - Lotnisko w Modlinie jest portem z ogromnym potencjałem. Nasza oferta jest ofertą dla tych Polaków, którzy szukają dobrych i tanich połączeń w całej Europie. Propozycja Ryanaira dotycząca udziału finansowego w naszym lotnisku ma ten walor, że nie będzie to inwestycja wyłącznie we wzrost jednego przewoźnika, czyli Ryanaira. To otwarta inwestycja również wobec innych przewoźników, czy to rozkładowych, czy czarterowych - powiedział Chorzewski.

W ubiegłym tygodniu wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw CPK Mikołaj Wild powiedział PAP, że "jeśli chodzi o lotnisko w Modlinie, to przede wszystkim musimy się uporać z trudnościami natury korporacyjnej". - Port ten umożliwia mieszkańcom Mazowsza tanie podróżowanie. Nie chcemy go zamknąć. Ale z drugiej strony musimy zapewnić transparentność i bezpieczeństwo - powiedział.

Właścicielami spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin są: Agencja Mienia Wojskowego (34,43 proc. udziałów), województwo mazowieckie (30,37 proc. udziałów), Państwowe Przedsiębiorstwo Porty Lotnicze (30,39 proc. udziałów) oraz Nowy Dwór Mazowiecki (4,81 proc. udziałów).

Nie tylko Ryanair

Przypomnijmy, że w środę uruchomienie nowego połączenia z Warszawy do Miami zapowiedziały Polskie Linie Lotnicze LOT. Loty będą realizowane od 1 czerwca 2019 roku. W poniedziałek polski przewoźnik zainaugurował także nowe połączenie między Warszawą a Lublinem.

Jak wynika z informacji Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Ryanair w pierwszym kwartale tego roku obsłużył w polskich portach lotniczych 2,5 miliona pasażerów. Na drugim miejscu znalazł się LOT - 2,1 miliona pasażerów.

Trzeci był węgierski Wizz Air - 1,9 mln pasażerów, zaś tuż za podium sklasyfikowano Lufthansę. Niemiecki przewoźnik w pierwszym kwartale tego roku obsłużył 450 tys. pasażerów.