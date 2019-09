27 nowych tras uruchomi latem przyszłego roku na polskich lotniskach Ryanair. Węgierski Wizz Air zapowiedział 15 nowych połączeń.

12 spośród nowych połączeń zostanie uruchomionych w porcie w podkatowickich Pyrzowicach, zwiększając ich liczbę do 18. Ma to skutkować 43-procentowym wzrostem obsługiwanych tam przez tę linię pasażerów, do 1,25 mln rocznie.



Plany na najbliższy rok przedstawili podczas wtorkowej konferencji prasowej w Katowicach prezes grupy Ryanair Michael O'Leary i prezes zarządzającego Katowice Airport Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik.

Nowe trasy

Co ze strajkiem części pilotów Ryanaira? Jest decyzja sądu Irlandzki Wysoki Trybunał zakazał pilotom linii lotniczej Ryanair w Dublinie udz... zobacz więcej » O'Leary podkreślił, że przyszłoroczny letni rozkład lotów będzie największy w historii tej linii w Polsce. - W bazach na terenie Polski będziemy mieli 11 nowych samolotów. Uruchamiamy aż 27 nowych tras. Ryanair obsłuży rocznie 14 mln pasażerów na 12 polskich lotniskach - powiedział. Jeśli linia zrealizuje założenia, liczba przewiezionych przez nią pasażerów z i do Polski w przyszłym roku wzrośnie o 8 proc.



Wśród 27 nowych tras znalazły się m.in. połączenia: z Katowic do Brindisi, Bolonii, Katanii, Cork, Dortmundu, Goeteborga i Kijowa, a także Kraków-Palermo, Gdańsk-Odessa, Warszawa Modlin-Tel Awiw czy Bydgoszcz-Edynburg.



Prezes Tomasik ocenił, że plany Ryanaira to bardzo dobra informacja dla Katowice Airport i całego regionu. Przypomniał, że choć Ryanair lata z Pyrzowic od 2007 r., jednak dopiero teraz współpraca nabiera trwałego, wieloletniego charakteru. Zgodnie z planami w Katowice Airport będzie bazowało sześć samolotów Ryanaira (cztery czarterowe).



- Otwarcie tak dużej bazy w Pyrzowicach powoduje, że stajemy się też w dużej części portem Ryanaira - powiedział Tomasik. Dzięki uruchomieniu nowych tras irlandzkie linie powinny obsłużyć z Pyrzowicach ponad milion pasażerów w przyszłym roku. Dla podkatowickiego portu, który obsługuje rocznie prawie 5 mln pasażerów, oznacza to znaczący wzrost podróżnych oraz dodatkowe dziesiątki milionów złotych przychodów.

Nie tylko Ryanair

We wtorek węgierski Wizz Air poinformował, że uruchomi 15 nowych tras z Gdańska, Krakowa i Warszawy. Wśród nowych połączeń będą loty miedzy innymi z Warszawy do Turku i Madrytu, a także z Gdańska do Bari oraz z Krakowa do Tromso i Werony.