Linia lotnicza Ryanair ogłosiła nowe połączenie z portu Olsztyn-Mazury do Kolonii. Loty będą odbywały się dwa razy w tygodniu od 7 listopada tego roku. To kolejne połączenie do Niemiec z tego lotniska. Już teraz Wizz Air oferuje bowiem rejsy do Dortmundu.

Jak poinformowano w komunikacie, loty do Kolonii będą odbywały się w czwartki i niedziele. Rozkład będzie obowiązywał do 22 marca 2020 roku, a bilety są już w sprzedaży.

"Dwa kilometry autostrady zawiodą cię donikąd, dwa kilometry pasa startowego otwierają drogę na cały świat - powtarzam tę złotą myśl w wyjątkowych sytuacjach, związanych z funkcjonowaniem Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury" - podkreślił, cytowany w komunikacie, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.

Irlandzki przewoźnik już teraz oferuje połączenia z lotniska w Szymanach do portu lotniczego Londyn-Stansted.

Inni przewoźnicy

Rejsy do Kolonii nie będą jedynymi lotami do Niemiec. Już teraz w rozkładzie jest bowiem połączenie między portem Olsztyn-Mazury a lotniskiem w Dortmundzie, które obsługuje Wizz Air. Węgierska linia lotnicza w swojej siatce także połączenia do portu lotniczego Londyn-Luton.

Ponadto na lotnisku operują Polskie Linie Lotnicze LOT. Narodowy przewoźnik ma w swojej ofercie rejsy do Krakowa i Lwowa.

W ubiegłym roku, od czerwca do września, połączenia czarterowe do Kolonii oferowała linia lotnicza Small Planet.

Lotnisko w Szymanach działa od początku 2016 roku, powstało w miejscu dawnego lotniska wojskowego. W 2018 roku obsłużyło ok. 117 tys. pasażerów.