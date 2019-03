Odtwórz: Wild: CPK do 2027 to bardzo ambitny harmonogram

W październiku linia lotnicza Ryanair uruchomi połączenie z Katowic do Odessy - poinformowali w środę przedstawiciele przewoźnika oraz katowickiego lotniska. Wcześniej, bo od 6 czerwca, Polskie Linie Lotnicze LOT zwiększą liczbę połączeń między Warszawą a Zieloną Górą z pięciu do dziesięciu w tygodniu.

Samoloty LOT-u startują obecnie z Warszawy do Zielonej Góry w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek i niedzielę o godzinie 22.35. Na lotnisku Zielona Góra-Babimost lądują o godzinie 23.35. Z kolei połączenie z Zielonej Góry do Warszawy jest realizowane w poniedziałki, wtorki, środy, piątki i soboty o godzinie 5.45. Samolot ląduje w Warszawie o godzinie 6.50.



Spółka przekazała w komunikacie, że od 6 czerwca br. loty na trasie Warszawa-Zielona Góra obsługiwane będą 10 razy w tygodniu.



"Pasażerowie będą mieli możliwość wyboru lotu zarówno porannego, jak i wieczornego. Wyloty z Warszawy do Zielonej Góry będą realizowane pomiędzy godziną 7.45 a 8.30, natomiast rejsy powrotne mają odbywać się pomiędzy godziną 8.15 a 8.45. Rejsy wieczorne z Warszawy do Zielonej Góry będą startować między godziną 20 a 20.45, natomiast rejsy powrotne będą odbywać się między godziną 20.45 a 21.30" - czytamy.

Loty krajowe

LOT przekazał, że wygrał ogłoszony 8 lutego br. przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego przetarg na promocję województwa lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska w Babimoście. "W efekcie polski przewoźnik będzie kontynuować połączenia z Zielonej Góry do Warszawy w okresie od 1 kwietnia br. do 31 grudnia 2020 roku. Województwo lubuskie na promocję regionu poprzez połączenia lotnicze przeznaczy w tym okresie 14,9 miliona złotych" - napisano.



Zielona Góra jest 11. połączeniem krajowym LOT-u. Oprócz niego przewoźnik realizuje regularne rejsy między Warszawą a Szczecinem, Gdańskiem, Poznaniem, Lublinem, Wrocławiem, Katowicami, Krakowem oraz Rzeszowem, a także bezpośrednie rejsy z Krakowa do Gdańska i od 25 kwietnia ze stolicy Małopolski do portu Olsztyn-Mazury.

Loty krajowe na trasach Wrocław - Gdańsk, Kraków - Gdańsk i Kraków - Szczecin obsługuje również Ryanair. Irlandzki przewoźnik także w środę poinformował o uruchomieniu nowych połączeń międzynarodowych z Katowic.

Nowe trasy od Ryanaira i Wizz Aira

Loty do Odessy rozpoczną się 29 października br. i realizowane będą trzy razy w tygodniu: w każdy wtorek, czwartek i sobotę. To kolejne zapowiadane połączenie Ryanaira z Pyrzowic.

W połowie marca br. przewoźnik zapowiedział, że na przełomie października i listopada otworzy w Pyrzowicach bazę z dwoma samolotami i uruchomi jedenaście nowych połączeń: do Bolonii, Brindisi, Cork, Dortmundu, Goeteborga, Katanii, Kijowa, Kolonii/Bonn, Manchesteru, Oslo-Torp i Pafos.



Nowe trasy z Katowice Airport pojawią się w tym roku także w ofercie linii lotniczej Wizz Air. W szczycie tegorocznego sezonu wakacyjnego przewoźnik uruchomi z Pyrzowic trzy nowe, sezonowe kierunki - do Hiszpanii. 25 kwietnia Wizz Air zainauguruje połączenie na Fuerteventurę, 15 czerwca wystartuje trasa do Santander, a 17 czerwca przewoźnik zaplanował pierwszy lot z Pyrzowic do Valencii/Castellón. Ponadto na 16 września zaplanowano inaugurację całorocznego połączenia do norweskiego Alesund.

Loty na Ukrainę

Prezes zarządzającego podkatowickim lotniskiem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego (GTL) Artur Tomasik podkreślił, że decyzja linii Ryanair o otwarciu połączenia do Odessy powoduje, iż w rozkładzie zimowym siatka połączeń na Ukrainę z pyrzowickiego lotniska obejmować będzie pięć tras.



- Katowice Airport był pierwszym w gronie polskich lotnisk regionalnych, z którego przewoźnik niskokosztowy uruchomił połączenia na Ukrainę. Trasa linii lotniczej Wizz Air do Kijowa, najpierw na lotnisko Boryspol, następnie zamienione na Żulany, wystartowała już w styczniu 2009 roku i od tamtej pory, do chwili obecnej, nieprzerwanie jest dostępna w naszej siatce połączeń. Do 2017 roku włącznie, z tego kierunku korzystało od 37 tysięcy do 54 tysięcy pasażerów rocznie - poinformował Tomasik.



Wyraźny wzrost przewozów na Ukrainę lotnisko zanotowało w minionym roku, kiedy z Pyrzowic zainaugurowano nowe połączenia do Charkowa i Lwowa. W 2018 roku z trzech kierunków ukraińskich skorzystało rekordowe prawie 100 tysięcy pasażerów.



- W związku z decyzją Ryanaira o uruchomieniu w październiku bieżącego roku tras do Kijowa-Boryspol i Odessy, prognozujemy, że w 2019 roku na kierunkach ukraińskich przewieziona zostanie z i do Pyrzowic rekordowa liczba podróżnych, sięgająca nawet około 140 tysięcy osób - ocenił prezes GTL.