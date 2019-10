Odtwórz: Wakacje. Czego nie można spakować do bagażu?

Linia lotnicza Ryanair ogłosiła dwie nowe trasy z Polski do Włoch. Połączenia będą realizowane dwa razy w tygodniu od końca marca 2020 roku. Wcześniej nowe trasy ogłosiły między innymi Polskie Linie Lotnicze LOT oraz Wizz Air.

Ryanair od przyszłego roku uruchomi rejsy między Katowicami i Alghero oraz między Wrocławiem i Cagliari.

Oba połączenia na Sardynię staną się częścią letniego rozkładu lotów z Polski.

"Pasażerowie z Polski oraz turyści mogą zarezerwować loty do Alghero i Cagliari do października 2020 roku" - podano w komunikacie.

Wcześniej irlandzki przewoźnik poinformował, że latem przyszłego roku uruchomi 27 nowych tras na polskich lotniskach. Wśród nich znalazły się między innymi połączenia z Katowic do Brindisi, Bolonii, Katanii, Cork, Dortmundu, Goteborga i Kijowa, a także Kraków-Palermo, Gdańsk-Odessa, Warszawa Modlin-Tel Awiw czy Bydgoszcz-Edynburg.

Loty z Polski

Nowe połączenie lotnicze z Polski do USA. Jest zapowiedź Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomią nowe bezpośrednie połączenie z Krakowa do N... zobacz więcej » Nowe trasy z Polski uruchamiają jednak również inni przewoźnicy.

Na początku września br. węgierski Wizz Air poinformował, że uruchomi 15 nowych tras z Gdańska, Krakowa i Warszawy. Wśród nowych połączeń będą loty miedzy innymi z Warszawy do Turku i Madrytu, a także z Gdańska do Bari oraz z Krakowa do Tromso i Werony.

Ponadto, w maju przyszłego roku PLL LOT uruchomią nowe bezpośrednie połączenie z Krakowa do Nowego Jorku.

Narodowy przewoźnik od 27 października br. zainauguruje również rejsy między Bydgoszczą a Warszawą. Łącznie w ciągu tygodnia będzie się odbywać dziesięć rejsów w obie strony.

Najwięksi przewoźnicy

Z danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego wynika, że Ryanair obsłużył w ubiegłym roku w polskich portach lotniczych w krajowym i międzynarodowym ruchu regularnym 11,5 miliona pasażerów.

Nieco mniej, bo 10,5 miliona pasażerów miały zaś PLL LOT.

Na trzecim miejscu znalazł się Wizz Air - 8,7 miliona pasażerów. Poza podium sklasyfikowano Lufthansę. Niemiecka linia lotnicza obsłużyła 2,2 miliona pasażerów.