Zaszły zmiany w rozkładach lotniczych linii Ryanair i Wizz Air - zniknęły trzy połączenia z Polski.

Przewoźnicy wciąż informują o zmianach w letnich rozkładach. Z jednej strony uruchomiane są nowe połączenia, z drugiej zamykane mniej popularne trasy.

W przypadku Ryanaira już niedługo nie polecimy z lotniska Olsztyn-Mazury do Kolonii. Choć trasę uruchomiona w listopadzie, to loty na niej będą odbywać się tylko do 27 lutego.

Po niecałych trzech miesiącach z rozkładu Wizza Aira znika połączenie z Olsztyna-Mazury do Bremy. Węgierskie linie zrezygnowały również z planowanej na koniec marca sezonowej trasy z Warszawy do Nicei.

W październiku Wizz Air ogłosił sześć nowych tras z międzynarodowego portu w Zaporożu w południowo-wschodniej części Ukrainy. Na liście znalazły się trzy lotniska w Polsce. W listopadzie Ryanair ogłosił uruchomienie czterech nowych tras z polskich lotnisk.

Najwięksi przewoźnicy

Z danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego wynika, że Ryanair obsłużył w 2018 roku w polskich portach lotniczych w krajowym i międzynarodowym ruchu regularnym 11,5 miliona pasażerów. To najlepszy wynik spośród wszystkich przewoźników obecnych w Polsce.

Nieco mniej, bo 10,5 miliona pasażerów obsłużyły Polskie Linie Lotnicze LOT. Na trzecim miejscu znalazł się Wizz Air - 8,7 miliona pasażerów. Poza podium sklasyfikowano Lufthansę. Niemiecka linia lotnicza obsłużyła 2,2 miliona pasażerów. Linia Norwegian znalazła się na szóstym miejscu - blisko 835,5 tysiąca pasażerów.