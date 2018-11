Od 1 listopada pasażerowie podróżujący tanimi liniami lotniczymi będą musieli zapłacić za dodatkowy, większy bagaż podręczny. Zmiany wprowadzają Ryanair i Wizz Air.

W przypadku irlandzkiego przewoźnika od listopada pasażerowie priorytetowi, czyli odprawiani i wchodzący na pokład w pierwszej kolejności będą mogli zabrać ze sobą dwie sztuki bagażu podręcznego (mały i duży). Jednak usługa "Priority Boarding" będzie droższa - opłata wzrośnie z 5-6 euro do 6-8 euro. Usługę będzie mogła wykupić mniej więcej połowa pasażerów.

Osoby, które nie zdecydują się dopłacić za priorytet, będą mogły zabrać na pokład jedynie niewielką torbę lub plecak, czyli mały bagaż podręczny. Będzie on musiał zmieścić się pod fotelem. Dobrą wiadomością jest to, że delikatnie zwiększą się jego rozmiary z 35 x 20 x 20 cm do 40 x 20 x 25 cm.



Jeśli zaś pasażerowie będą chcieli zabrać większy bagaż podręczny, to będą musieli za niego dopłacić - 8 euro przy dokonywaniu rezerwacji lub 10 euro, po dokonaniu rezerwacji.

Wizz Air zmienia politykę bagażową

Podobnie zmiany czekają pasażerów Wizz Air. Dotyczą one osób, które nie mają wykupionej usługi Wizz Priority. Jak czytamy na stronie przewoźnika, maksymalne wymiary bagażu podręcznego to 40 x 30 x 20 cm (waga do 10 kg).

W przypadku kiedy zostaną one przekroczone pasażer będzie zobowiązany do uiszczenia na lotnisku opłaty za bagaż ponadwymiarowy. Opłata dodatkowa wynosi 44 ​zł​/kg.

Ponadto od początku listopada węgierski przewoźnik wprowadzi nowy typ bagażu rejestrowanego o wadze 10 kg, oprócz już dostępnych opcji 20 i 32 kg.

Co ważne, nic nie zmienia się dla podróżnych z wykupioną usługą Wizz Priority.

Zgodnie z zasadami mogą oni zabrać zabrać do kabiny - oprócz małego bagażu o maksymalnych wymiarach 40 x 30 x 20 cm - dodatkową podręczną walizkę na kółkach o maksymalnych wymiarach 55 x 40 x 23 cm. Przewoźnik zaznaczył jednak, że może się jednak zdarzyć tak, iż walizka zostanie odbierana tuż przed wejściem do samolotu ze względu na ograniczenia operacyjne.

Miliony pasażerów

Jak wynika z danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego, największym przewoźnikiem w Polsce jest Ryanair. W drugim kwartale tego roku irlandzki przewoźnik obsłużył w krajowych portach lotniczych ponad 3 miliony pasażerów.



Na drugim miejscu znalazł się LOT. Narodowy przewoźnik obsłużył 2,67 mln pasażerów. Podium zamyka zaś Wizz Air - 2,29 mln pasażerów.