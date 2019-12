Odtwórz: Wakacje. Czego nie można spakować do bagażu?

Irlandzka linia lotnicza Ryanair w czwartek poinformowała o uruchomieniu nowego połączenia z lotniska w Gdańsku. Od czerwca przyszłego roku przewoźnik będzie realizował rejsy do Burgas w Bułgarii.

Irlandzka linia podała w komunikacie, że połączenie stanie się częścią letniego rozkładu lotów Ryanaira z Gdańska. Rejsy będą realizowane dwa razy w tygodniu od czerwca 2020 roku.

To niejedyny przewoźnik, który będzie obsługiwał połączenia z Polski do Burgas. Od czerwca przyszłego roku do miasta położonego nad Morzem Czarnym polecimy także z Warszawy. Loty będzie obsługiwała węgierska linia lotnicza Wizz Air.

O uruchomieniu dwóch wakacyjnych połączeń w ubiegłym tygodniu poinformowały również Polskie Linie Lotnicze LOT. Narodowy przewoźnik od czerwca 2020 roku będzie latać do Rimini we Włoszech i do Chanii na greckiej Krecie.

Największe linie lotnicze

Z danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego wynika, że w pierwszym półroczu 2019 roku najwięcej pasażerów w polskich portach lotniczych obsłużył Ryanair. Z usług przewoźnika skorzystało 5,8 miliona pasażerów.

PLL LOT znalazły się na drugim miejscu - 5,4 miliona pasażerów. Trzecie miejsce należało do węgierskich linii Wizz Air, które obsłużyły 4,2 miliona pasażerów.

Pierwszą piątkę uzupełniły: Lufthansa - 1,2 miliona pasażerów oraz EasyJet - 533 tysiące.