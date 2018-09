Ruch złożył w sądzie wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Spółka chce w ten sposób spłacić największych wierzycieli, wobec których zadłużenie przekracza jeden milion złotych.

Spółka poinformowała w komunikacie, że od kilkunastu tygodni prowadzi z największymi wierzycielami - wydawcami skupionymi w Izbie Wydawców Pracy oraz Alior Bankiem intensywne prace w celu uzgodnienia planu restrukturyzacji bez drogi sądowej. Ich celem jest wypracowanie planu dającego możliwość pełnej spłaty zadłużenie w ciągu najbliższych kilku lat.

Niezapowiedziane wnioski

Tymczasem w sierpniu dwie firmy z grupy ZPR Media skierowały do sądy wnioski o postępowanie sanacyjne oraz o ogłoszenie upadłości.

"Niezapowiedziane złożenie przez spółki z grupy ZPR Media wniosków o upadłość i sanację niweczy w dużej mierze te wysiłki, narażając Ruch, wierzycieli, w tym samych wnioskodawców, naszych kontrahentów, pracowników i współpracowników na poważne finansowe konsekwencje" - podkreśla Ruch.

Firma argumentuje, że sanacja, a tym bardziej upadłość nigdy nie jest skutecznym środkiem dochodzenia roszczeń w sytuacji, gdy dłużnik jest normalnie funkcjonująca firmą, w której tylko jeden segment - kolportaż prasy - wymaga restrukturyzacji. Podkreśla też, że pozostałe obszary działalności są rentowne.

Spółka, wobec przerwania możliwości pozasądowego osiągnięcia porozumienia, zwróciła się do sądu z wnioskiem o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego (PPU). Tłumaczy, że jest to znacznie korzystniejsze rozwiązanie niż sanacja lub upadłość.



"Układ częściowy ma na celu ograniczenie działań restrukturyzacyjnych tylko do grona największych wydawców, których wierzytelności przekraczają kwotę 1 mln zł" - wyjaśnia Ruch.

Jak dodaje, po otwarciu PPU działania restrukturyzacyjne nie obejmą tym samym małych i średnich wydawców oraz żadnych kontrahentów z obszaru detalicznego, logistyki i usług kurierskich.

"Intencją Zarządu RUCH S.A. jest, aby plan restrukturyzacji został zaakceptowany przez wskazanych wyżej wierzycieli oraz Alior Bank możliwie jak najszybciej, nie później niż do końca listopada br." - napisano.

Problemy finansowe

Ruch od miesięcy zalega z płatnościami dla wydawnictw. Według doniesień medialnych zobowiązania krótkoterminowe spółki wyniosły w 2017 roku 551,1 mln zł.

Przychody spadły z 1,46 do 1,34 mld zł.

Spółka jest zadłużona w Alior Banku na 82,2 mln zł.

O spółce

Ruch to ogólnopolska sieć ponad 2 tys. kiosków i saloników. Od początku swego istnienia spółka specjalizowała się w kolportażu prasy, stając się jednym z największych dystrybutorów w Polsce. Aktualnie posiada w swojej ofercie około 3750 tytułów prasowych.



W grudniu 2006 r. Ruch zadebiutował na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.