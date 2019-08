Budżet państwa może zyskać więcej dzięki zmianie reguł wypłaty zysku Narodowego Banku Polskiego. Rada Polityki Pieniężnej zwróciła się w tej sprawie o analizy. Mają one zbadać możliwość wpłaty części zysku banku centralnego do budżetu nawet w przypadku wystąpienia konieczności utworzenia rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego.

O sprawie poinformował PAP członek RPP Jerzy Żyżyński.

Przeważająca część zysków banku centralnego już trafia do budżetu państwa. Prezes NBP do co roku musi przedstawić rządowi roczne sprawozdanie finansowe banku. Po 14 dniach od dnia jego zatwierdzenia, 95 proc. rocznego zysku NBP jest odprowadzane do budżetu państwa.

Nowy banknot w Polsce? Ministerstwo odpowiada na propozycję 800-złotowy banknot z wizerunkiem Marii Konopnickiej - jego wprowadzenie do obie... zobacz więcej »

"Gorąca dyskusja"

- W lipcu na posiedzeniu Rady odbyła się gorąca dyskusja dotycząca kwestii wpłaty zysku NBP do budżetu państwa. Pojawiła się propozycja, by zmienić obowiązujące reguły wpłaty tego zysku. Obecnie NBP jest zobowiązany ustawowo do utworzenia rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych, która jest wykorzystywana w przypadku wystąpienia kosztów niezrealizowanych z wyceny kursowej, które mogłyby spowodować stratę – powiedział Żyżyński.

- Dyskusja na Radzie dotyczyła tego, by w przypadku wypracowania przez NBP zysku księgowego, ale przy wystąpieniu konieczności utworzenia rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego, część tego zysku mogła być odprowadzana do budżetu, a część przeznaczana na rezerwę. Chodzi o to, by nie przeznaczać całego zysku na rezerwę i zaakceptować ewentualny dłuższy okres odtworzenia rezerwy na pokrycie ryzyka kursowego. RPP zwróciła się do prawników o analizy w tej sprawie. Żadne decyzje nie zostały jeszcze podjęte – dodał.



Żyżyński nie jest jednak "specjalnie przywiązany" do nowych propozycji.



- (…) Budżet państwa zyskałby na zmianie tych reguł relatywnie niewiele – góra 1-2 mld zł, co z punktu widzenia wielkości całego budżetu jest i tak niewielką kwotą – powiedział.

Rezerwa

W ubiegłym roku zysk banku centralnego wyniósł zero złotych. Miał na to wpływ między innymi koszt utworzenia rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu walut. Koszt tego posunięcia oszacowano na 3,9 mld zł.

Ustawa o NBP zobowiązuje bowiem bank centralny do tworzenia rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych. Ma to przeciwdziałać negatywnemu wpływowi wahań kursu złotego na wynik finansowy NBP. Zasady tworzenia i rozwiązywania tej rezerwy ustala Rada Polityki Pieniężnej. Tworzenie rezerwy nie może powodować straty w roku bieżącym. Ma ona równowartość kwoty mogącej pokryć ewentualną zmianę zasobów walut obcych.