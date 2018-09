Rozpoczęto prace na budowie jednego z najbardziej newralgicznych dla centralnej i południowo-wschodniej Polski odcinków dróg, obwodnicy Kołbieli w ciągu przyszłej drogi ekspresowej S17.

- Dziś rozpoczynamy realizację inwestycji, na którą od wielu lat z utęsknieniem czekali kierowcy podróżujący pomiędzy Warszawą i Lublinem, a także omijający stolicę w drodze na wschód. Dzięki nowej drodze S17 już za nieco ponad dwa lata w przeszłość odejdą korki na sławnym rondzie w Kołbieli, a podróż z Warszawy do Lublina stanie się przyjemnością - powiedział minister Andrzej Adamczyk podczas uroczystej inauguracji budowy.

Kluczowy odcinek

Obwodnica Kołbieli jest jednym z siedmiu aktualnie budowanych odcinków drogi S17 pomiędzy Warszawą a Lublinem. Ze względu na skrzyżowanie z pełniącą rolę dużej obwodnicy stolicy drogą krajową nr 50 jest też kluczowym odcinkiem dla płynności ruchu na Mazowszu. W sumie w realizacji jest aktualnie ok. 95 km tej trasy.



Na autostradzie A1 wracają stare opłaty. Zmiany dla kierowców po wakacjach Po wakacjach na A1 wróciły stare stawki za przejazd autostradą. W efekcie nie ob... zobacz więcej » Zezwolenie na budowę obwodnicy uzyskano w maju 2018 r. Obecnie trwa przygotowanie terenu, prace archeologiczne i rozpoczyna się budowa obiektów inżynierskich. Częściowe oddanie drogi do użytku planowane jest na czwarty kwartał 2019 r.



Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że całkowite udostępnienie odcinka kierowcom nastąpi nieco później w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w projekcie węzła Kołbiel, który został dostosowany do docelowego dwujezdniowego przekroju drogi krajowej nr 50. Obecnie prowadzone są rozmowy z wykonawcą dotyczące aneksu do umowy.



Obwodnicę Kołbieli, podobnie jak odcinek od węzła Lubelska do początku obwodnicy Kołbieli, realizuje w systemie "projektuj i buduj" firma Strabag. Łączna długość obydwu odcinków S17 wynosi prawie 24 km, a wartość obu kontraktów to blisko 600 mln zł.



Budowa drogi ekspresowej pomiędzy węzłami Lubelska i Kurów Zachód jest dofinansowana ze środków programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Łączny koszt budowy wszystkich siedmiu odcinków to ponad 3,5 mld zł, z czego dofinansowanie z UE wynosi ok. 1,8 mld zł.