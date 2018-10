Odtwórz: Morawiecki: To my wprowadziliśmy temat walki z rajami podatkowymi

- We wrześniu 2013 roku zapytałem Mateusza Morawieckiego, czy chciałby zostać ministrem finansów - przyznał w programie "Fakty po Faktach" w TVN24 były wicepremier i szef resortu finansów Jacek Rostowski. Według jego relacji Morawiecki odmówił. - Nie podjął patriotycznej decyzji, żeby wstąpić do tego rządu, zostać ministrem i walczyć z oszustami skoro twierdzi, że tak dobrze potrafi to robić - dodał Rostowski.

Były minister finansów zwracał uwagę na słowa polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy twierdzą, że wszyscy mieli wiedzieć, iż oszuści podatkowi "hulali" w latach rządów koalicji Platformy Obywatelskiej z Polskim Stronnictwem Ludowym. Takich słów użył między innymi Mateusz Morawiecki.

- Pozyskaliśmy więcej środków od bandytów, mafii VAT-owskich, przestępców podatkowych. To jest w budżecie (…), więcej środków od tych bandytów, którzy swobodnie sobie hulali po państwie polskim za czasów PO i PSL. Więcej środków odzyskaliśmy niż środki unijne - mówił na początku października szef rządu podczas spotkania z mieszkańcami Dębicy w województwie podkarpackim.

- To jest wierutnym kłamstwem - mówił Rostowski. - Ale jeżeli Mateusz Morawiecki też to wiedział, to dlaczego nie podjął decyzji patriotycznej, żeby wstąpić do tego rządu, zostać ministrem finansów i walczyć z oszustami skoro twierdzi, że tak dobrze potrafi to robić - podkreślił Rostowski.

Dodał, że pytał Mateusza Morawieckiego, czy chce zostać ministrem finansów we wrześniu 2013 roku, kiedy sam zdecydował o odejściu z resortu. Według relacji Rostowskiego, obecny premier nie był tym zainteresowany.

"Nie znam żadnego wkładu"

Przypomnijmy, w 2010 roku powołano Mateusza Morawieckiego w skład Rady Gospodarczej przy ówczesnym premierze Donaldzie Tusku.

Jacek Rostowski stwierdził jednak, że nie zna "żadnego wkładu Mateusza Morawieckiego w kontekście prac tej rady, które byłoby nakierowane na zwalczanie oszust podatkowych, czy zwiększanie dochodów".

"Absurdalnym kłamstwem są słowa Morawieckiego, że w 2017 roku z uszczelnienia VAT-u 40 miliardów zł wpłynęło do budżetu" - mówił Rostowski. Zaznaczył, że notowany wzrost dochodów z VAT do budżetu wynika z tego, że "od 2017 roku mamy najlepszą koniunkturę w gospodarce światowej od ponad 10 lat. Rośnie konsumpcja i wtedy VAT też rośnie".

Przekonywał, że olbrzymia część uszczelnienia systemu podatkowego to efekt działań rządu PO-PSL.

- W tej walce z oszustami VAT-owskimi PiS albo nam utrudniał tę walkę albo przeszkadzał. Na przykład głosował przeciwko wprowadzeniu tak zwanego odwróconego obciążenia VAT-owskiego np. na złomie, które wprowadziliśmy w 2011 roku. Jak wprowadziliśmy Jednolity Plik Kontrolny w 2015 roku, to oni się wstrzymali przy głosowaniu - wyliczał gość "Faktów po Faktach" w TVN24.

Przesłuchanie przed komisją

W ubiegły czwartek szef komisji śledczej do spraw VAT Marcin Horała z PiS zapowiedział, że przesłuchanie byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego przed komisją śledczą ds. VAT odbędzie się w drugiej połowie listopada. Zaznaczył, że o przesunięcie terminu wnioskowała część posłów komisji.

Początkowo przesłuchanie planowane było na 12 października.

Rostowski stwierdził, że o zmianę należy pytać przewodniczącego komisji.

- PiS zdecydował, że tak krótko przed wyborami bardzo niewygodnie byłoby dla nich usłyszeć fakty, na przykład dotyczące prawdziwego odzyskania pieniędzy od oszustów VAT-owskich - stwierdził.