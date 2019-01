Blokady dróg w kilkudziesięciu miejscach w Polsce - to wynik poniedziałkowego protestu rolników. Zobacz, gdzie można spodziewać się utrudnień.

Wielkopolskie

Utrudnienia w ruchu kierowcy napotkają m.in. na drodze krajowej nr 11 w okolicach Kórnika, Środy Wielkopolskiej, Ostrowa Wielkopolskiego oraz w okolicach Chodzieży.

- Obecnie wiemy o około 20 grupach protestujących - głównie na drogach krajowych. Nigdzie nie stwierdzamy zablokowania ruchu. Najczęściej jest to spowolnienie ruchu w związku z przemieszczającymi się kolumnami pojazdów rolniczych. Wiemy też, że w kilku miejscach rolnicy przechodzą po przejściach dla pieszych. Wszędzie tam są nasi funkcjonariusze i monitorują sytuację - informowała ok. godziny 11 Iwona Liszczyńska z wielkopolskiej policji.



Jak podkreślała Liszczyńska, wszędzie tam, gdzie będzie taka konieczność, policja będzie wyznaczała objazdy.

Podkarpackie

Około 50 rolników postanowiło protestować, przechodząc przez przejście dla pieszych na ul. 3 Maja, jednej z głównych ulic Jarosławia. Policja zorganizowała objazdy.



- Protest rozpoczął się w poniedziałek o godz. 9. Może potrwać do południa - mówiła rzecznik podkarpackiej policji Marta Tabasz-Rygiel.



Dodała, że "policja zorganizowała objazdy".

Łódzkie

Grupa rolników wyszła na drogę krajową nr 12 na rondzie w Smardzewie pod Sieradzem. Ruch w tym miejscu stał się znacznie utrudniony. Możliwe są także blokady innych tras w woj. łódzkim.



Rolnicy na drogę DK 12 weszli w poniedziałek przed godz. 9. Jak podaje na twitterze lokalny oddział GDDKiA "w Łódzkiem rolnicy rozpoczęli protest na DK 12, ale nie w Błaszkach, jak zapowiadano, a na rondzie w Smardzewie u zbiegu DK 12 z DW 480. "Jeździ tam kilkanaście ciągników, przy jezdni wysypano też przyczepę kapusty. Przejazd przez rondo znacznie utrudniony" – poinformowano.



Protest zabezpieczyła policja na miejscu kierując ruchem.



Rzecznik prasowy łódzkiego oddziału GDDKiA zaapelował do kierowców planujących podróż na trasie DK 12 łączącej Kalisz z Sieradzem o rozważenie wyboru innej drogi.



Opolskie

W związku z protestami rolników wystąpiły utrudnienia na DK 11 i DK 45. Na drogi wyjechały kolumny pojazdów rolniczych, ruch się spowolnił.



- Na DK 11 na odcinku Olesno - Lubliniec w Grodzisku wyjechało na drogę 50 ciągników, które poruszają się w kolumnach po pięć pojazdów w kierunku granicy woj. śląskiego - relacjonowała Katarzyna Głowania z opolskiego oddziału GDDKiA.



Utrudnienia wystąpiły też na DK 45 na odcinku Osowiec - Opole, gdzie wyruszyła kolumna sześciu pojazdów, poruszających się w kierunku obwodnicy Opola. - Kolumny poruszających się pojazdów mogą powodować spowolnienie jadących za nimi samochodów - dodała Głowania.

Kujawsko-Pomorskie

Utrudnienia wystąpiły też w województwie kujawsko-pomorskim. Na DK 5 rolnicy przemieszczali się z Bożejewic przez Żnin do Jaroszewa w kolumnie składającej się z 19 ciągników i ośmiu samochodów osobowych.



Na drodze krajowej nr 25 rolnicy wyjechali ciągnikami z Jaksic w kierunku Inowrocławia. - Utrudnienia nie są duże, uczestnicy protestu zachowują odległości między pojazdami, umożliwiające wyprzedzanie przez samochody - informował st. sierż. Michał Parzyszek z Komendy Miejskiej Policji w Inowrocławiu.

Pomorskie

Na drodze krajowej nr 22 w miejscowości Rychnowy rolnicy w ramach protestu rozpoczęli blokadę przejścia dla pieszych - podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Krajowych.



Jak zaznaczali drogowcy, utrudnienie na DK 22 na odcinku Człuchów - Chojnice miało potrwać około dwóch godzin.

Lubelskie

Jak dodał, grupa około 80-100 rolników zablokowała tamtejsze przejście dla pieszych. Protestujący przynieśli flagi i transparenty. Na drodze ustawiono też kilka ciągników z przyczepami.



Policja wyznaczyła objazdy - dla samochodów ciężarowych przez Łuków, a dla samochodów osobowych ulicami Radzynia Podlaskiego.



Mucha zaznaczył, że policjanci na miejscu zajęli się kierowaniem ruchem, by rozładować korek, który się utworzył przed blokadą i skierować - zwłaszcza samochody ciążowe - na objazdy.

Podlaskie

Przed południem ok. 20 rolników zablokowało drogę krajową nr 8 w miejscowości Korycin na drodze Białystok-Augustów co pewien czas pozwalając na przejazd aut.



Jak poinformowała podlaska policja, utrudnienia wystąpiły na skrzyżowaniu DK 8 z drogą wojewódzką 671 w miejscowości Korycin. Zorganizowano objazdy dla samochodów osobowych drogami lokalnymi, ciężarowe musiały się zatrzymać, by poczekać na zakończenie protestu.



Z informacji z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wynikało, że protestujący zdecydowali się przepuszczać pojazdy co 15 minut.

Protest zakończył się po niespełna godzinie.

Świętokrzyskie

W związku z protestem rolników spowolniony jest ruch pojazdów na drodze krajowej nr 9 Radom-Rzeszów. Chodzi o przejście dla pieszych zlokalizowane tuż przed rondem w Lipniku, od strony Opatowa.



Z informacji z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że protestujący - ok. 10 osób – utrudniają ruch na trasie od godz. 12.20. Ruch pojazdów w Lipniku jest spowolniony - rolnicy przechodzą co jakiś czas przez jezdnię.



Na miejscu jest policja.



W Lipniku droga krajowa nr 9 krzyżuje się z droga krajową nr 77, prowadzącą do Przemyśla na Podkarpaciu.



Wg informacji lokalnych mediów, protest rolników może potrwać w tym miejscu do godz. 15.