Nawet o połowę mogą wzrosnąć w 2020 roku raty 45 tysięcy polskich kredytobiorców - wynika z wyliczeń Expandera. Powód? W przyszłym roku kończy się okres dopłat do kredytów hipotecznych osób, które skorzystały z programu "Rodzina na swoim" w 2012 roku. Pewne zmiany czekają też tych, którzy skorzystali z programu "Mieszkanie dla młodych".

W tym roku dopłaty z programu "Rodzina na swoim" straciło 51 tysięcy osób. W przyszłym czeka to kolejnych 45 tysięcy kredytobiorców, a ostatnia grupa 10 tysięcy osób straci dofinansowanie w 2021 roku - podają analitycy Expandera.

Wzrost rat

Program polegał na tym, że państwo pokrywało mniej więcej połowę odsetek naliczonych w danym miesiącu, ale tylko przez pierwszych osiem lat spłaty. To powodowało, że uczestnicy programu płacili dotychczas znacznie niższe raty niż ci, którzy zaciągnęli zwykły kredyt.

Dla przykładu w 2012 roku rata standardowego kredytu na kwotę 200 000 złotych wynosiła 1250 złotych, a rata kredytu z dopłatą (dla rodziny) 675 złotych. Początkowo dofinansowanie wynosiło więc 575 złotych miesięcznie.



Główny analityk Expandera Jarosław Sadowski zwrócił uwagę, że ponieważ dziś stopy procentowe są znacznie niższe niż w 2012 roku, to mniejsze są też dopłaty. "Dla wspomnianego kredytu jest to obecnie około 259 złotych miesięcznie. O tyle za chwilę wzrośnie więc rata preferencyjnego kredytu" - wskazał. Oznacza to wzrost niemal o połowę, bo o 42 procent - z 611 złotych do 870 złotych.

Przez 8 lat suma dopłat wyniosła około 30 000 złotych. Sadowski zaznaczył, że dotyczy to rodziny kupującej mieszkanie nie mniejsze niż 50 metrów kwadratowych. W przypadku singli lub mniejszych mieszkań dopłaty były niższe.



Jak zmieni się rata preferencyjnego kredytu na 200 000 złotych na 30 lat:









Możliwość sprzedaży



W 2020 roku zmieni się nie tylko wysokość rat. Przed osiem lat od zakupu mieszkania uczestnicy nie mogli bowiem sprzedać mieszkania, ani go wynająć, gdyż to oznaczałoby wstrzymanie wypłaty dopłat. Dopiero po upływie tego okresu mogą w pełni dysponować swoim mieszkaniem.

Oznacza to, że od nowego roku 45 tysięcy osób będzie mogło w pełni dysponować swoim mieszkaniem bez obawy utraty dopłat.

Mieszkanie dla Młodych

Zmiany czekają też część uczestników "Mieszkania dla młodych". W ramach programu dopłaty były wypłacane jednorazowo, przy zakupie mieszkania. Tu nie ma więc momentu, w którym wstrzymywana jest wypłata dopłat i nagle rośnie rata kredytu.

Podobnie jak w przypadku poprzedniego programu, istniały jednak pewne ograniczenia w zakresie dysponowanie mieszkaniem. Gdyby uczestnik "Mieszkania dla młodych" sprzedał lub wynajął mieszkanie albo kupił kolejne, to musiałby zwrócić część dopłaty. Okres takiego ograniczenia w tym przypadku trwa pięć lat.

W tym roku uwolniło się z niego 9 tysięcy kredytobiorców, który dopłaty dostali w 2014 roku, a w przyszłym roku czeka to 21 tysięcy uczestników z 2015 roku.