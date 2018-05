Rodzina Kulczyków nie odpowie na wezwanie do sprzedaży akcji spółki Polenergia, ogłoszone przez Polską Grupę Energetyczną - poinformował w poniedziałek zarząd Kulczyk Investments.

"Polenergia SA jest dla rodziny Państwa Kulczyk inwestycją długoterminową, w związku z tym nie zamierzają odpowiedzieć na ogłoszone wezwanie do sprzedaży akcji"- brzmi poniedziałkowe stanowisko zarządu Kulczyk Investments.

Firma należąca do rodziny Kulczyków ma w Polenergii 50,2 proc. akcji. inni duzi udziałowcy to China-Central and Eastern Europe Investment Co-operation Fund z 15,99 proc., Aviva OFE - 7,8 proc., Generali OFE 6,6 proc. oraz Nationale Nederlanden OFE - 5,5 proc. Pozostałe udziały są w rękach mniejszych akcjonariuszy.

Wezwanie

PGE nie posiada obecnie żadnych akcji Polenergii. W ubiegły wtorek kontrolowana przez Skarb Państwa spółka wezwała jednak do sprzedaży 100 procent akcji Polenergii po 16,29 zł za papier. Przy tej cenie wartość potencjalnej transakcji mogłaby wynieść ponad 740 mln zł.

Zapisy w wezwaniu potrwają od 13 lipca do 20 września. PGE poinformowała, że zamierza nabyć akcje, pod warunkiem, że co najmniej 66 proc. ogólnej liczby akcji zostanie objętych zapisami.

PGE argumentowała, że przejęcie wpisuje się w strategię grupy.

Energetyka wiatrowa na morzu

Polenergia podobnie jak PGE prowadzi działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, w tym ze źródeł odnawialnych, produkcji ciepła, dystrybucji oraz obrotu energią elektryczną.

Firma jako pierwsza i jedyna w Polsce dysponuje dwiema prawomocnymi decyzjami środowiskowymi oraz podpisaną umową przyłączeniową, które pozwalają prowadzić prace nad projektami dwóch morskich farm wiatrowych.



Polenergia ma też farmy wiatrowe na lądzie oraz szereg projektów w fazie rozwoju. Wśród większych aktywów posiada także gazową elektrociepłownię Nowa Sarzyna o mocy 116 MWe i 70 MWt. W planach ma budowę 31 MW elektrowni biomasowej Wińsko na Dolnym Śląsku. Polenergia świadczy również usługi dystrybucji energii elektrycznej dla ponad 11 tys. klientów oraz ma m.in. fabryki pelletu. PGE podkreślało, że zwłaszcza EC Nowa Sarzyna jest interesująca, bo wpisuje się w strategię rozwoju ciepłownictwa.