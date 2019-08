Odtwórz: Program Rodzina 500 plus. W co zainwestować pieniądze?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ostrzega przed cyberprzestępcami przy składaniu wniosków o świadczenie Rodzina 500 plus przez internet.

Od początku lipca wnioski o świadczenia z programów Rodzina 500 plus można składać za pośrednictwem internetu. Po rozszerzeniu formuły 500 plus świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do 18. roku życia w rodzinie, również pierwsze i jedyne, a także przebywające w pieczy zastępczej – zarówno rodzinnej, jak i instytucjonalnej.

Wniosek o 500 plus

Ministerstwo rodziny zwróciło uwagę, że okres wzmożonego składania wniosków próbują wykorzystać cyberprzestępcy. Dlatego resort przypomniał w poniedziałek na Twitterze, że wypełnianie i składanie wniosku o 500 plus jest całkowicie bezpłatne.

Jak dodano, żadna z instytucji zaangażowanych w składanie wniosku nie żąda podawania danych mailem lub SMS-em.

Dodatkowo przedstawiciele MRPiPS radzą, by przy składaniu wniosku online zwrócić uwagę, czy odbywa się to za pomocą bezpiecznego połączenia.

Jednocześnie przypomniano, że wnioski można składać przez internet za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia oraz Platformy Usług Elektronicznych ZUS.





Na co uważać przy składaniu wniosku online o #Rodzina500plus?

Na co uważać przy składaniu wniosku online o #Rodzina500plus?







Nie tylko przez internet

W piątek minister rodziny Bożena Borys-Szopa poinformowała, że w minionym miesiącu złożono ponad 2,6 miliona wniosków o przyznanie świadczenia 500 plus przez internet.

- Dane pokazują, jak ważne było zniesienie kryterium dochodowego i maksymalne uproszczenie wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego - podkreśliła szefowa MRPiPS. - Wiele razy od rodzin słyszałam, że złożenie wniosku zajmuje niewiele czasu, nie trzeba dołączać pliku załączników. O to nam chodziło, żeby cała procedura była jak najprostsza zarówno dla rodzin, jak i dla gmin, które rozpatrują wnioski - dodała minister.

Od 1 sierpnia wnioski o 500 plus można składać także drogą tradycyjną: w urzędzie lub listownie.

WNIOSEK Z PODPOWIEDZIAMI

Terminy wypłat

Papierowy wniosek o 500 plus. Podpowiadamy, jak wypełnić formularz Od czwartku można złożyć papierowy wniosek o świadczenie z programu Rodzina 500... zobacz więcej » Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o 1 lipca do 30 września 2019 roku, będzie oznaczało, że świadczenie zostanie przyznane od lipca. Co ważne, jeśli rodzina złoży wniosek po 30 września świadczenie zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku - bez wyrównania od lipca.

Terminy wypłat przyznanego świadczenia:



- złożenie wniosku w okresie lipiec - sierpień oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 roku,



- złożenie wniosku we wrześniu oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 roku,



- złożenie wniosku w październiku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie

od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 roku,



- złożenie wniosku w listopadzie oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie

od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 roku,



- złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 roku.

Od 1 lipca rodzice mają trzy miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. To ważny zapas czasu w tak gorączkowym okresie, wypełnionym nowymi obowiązkami. Świadczenie 500 plus otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.