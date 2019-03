Odtwórz: Rostowski: 500 plus od pierwszego dziecka jest do ogarnięcia

- Do tej pory z budżetu państwa na program Rodzina 500 plus przeznaczyliśmy 67 miliardów złotych. Ze świadczenia korzysta 3,6 miliona dzieci - mówiła podczas podsumowania trzech lat działania programu minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Minister wspólnie z premierem Mateuszem Morawieckim w Puławach w województwie lubelskim podsumowała trzy lata programu 500 plus.



- Pamiętam jak ten program raczkował, stawał na nogi, osiągał swoje efekty. Dzisiaj widzimy, że życie polskich rodzin zupełnie się zmieniło od momentu wprowadzenia tego najbardziej przełomowego programu po transformacji w Polsce - powiedziała Rafalska.



Dodała, że "do tej pory z budżetu państwa na program Rodzina 500 plus przeznaczyliśmy 67 miliardów złotych". - Z programu korzysta 3,6 miliona dzieci. To pieniądze, które pozwalają na lepszy poziom życia polskich rodzin. Warto było ten program wprowadzić - podkreśliła minister rodziny.

"Najlepsza inwestycja społeczna"

Minister Rafalska zwracała uwagę, że od 1 lipca br. wszystkie dzieci do 18. roku życia objęte będą świadczeniem.



Szefowa MRPiPS podkreśliła, że rząd PiS przeznaczył na politykę prorodzinną więcej niż jakikolwiek rząd do tej pory.



- Cieszymy się, że nasz program nie tylko poprawia jakość życia, poprawia bezpieczeństwo materialne polskich rodzin, eliminuje nierówności społeczne, ale tak naprawdę realizuje wasze marzenia - mówiła do przybyłych na uroczystości rodziców i dzieci. Pokreśliła, że silna rodzina to fundament silnego, mocnego państwa. Dodała, że inwestycja w rodziny "to jest nasza najlepsza inwestycja społeczna".



Minister Rafalska podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji programu.

Trzy lata Rodzina 500 plus

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że rząd - przygotowując program Rodzina 500 plus - chciał, żeby "wszystkie dzieci, młodsza młodzież, młodzież, miały jak najwięcej możliwości".



- Program 500 plus jest nie tylko programem prorodzinnym ale też propaństwowym. Państwo polskie, które odkłada na bok rodziny, to nie jest państwo z sercem, a my budujemy państwo z sercem, państwo dla wszystkich rodzin - zaznaczył premier.



Morawiecki wskazał, że Rodzina 500 plus jest programem dla przyszłości, "który zupełnie przebudował życie wielu rodzin". - Wraz z tym programem Polska zmienia się nie do poznania (...). Jestem przekonany, że stworzyliśmy nową przestrzeń dla rozwoju całego naszego kraju, wszystkich dzieci i całej młodzieży - mówił szef rządu.



Premier ocenił, że rozszerzenie tego programu o wprowadzenie 500 plus od pierwszego dziecka pokazuje między innymi, że rząd "daje pełne zaufanie w ręce rodziców". - Ufamy rodzinom. To pokazuje stosunek państwa do rodzin. Chcemy, żeby on był jak najbardziej partnerski i taki jest - dodał. Podziękował rodzinom za mądre wykorzystanie środków.



Morawiecki zapewnił, że rząd nie odejdzie i nie zmieni programu Rodzina 500 plus.

Zmiany w programie

Program Rodzina 500 plus wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 złotych miesięcznie rodzice otrzymują niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 złotych netto na osobę (lub 1200 złotych netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego) wsparcie można otrzymać także na pierwsze lub jedyne dziecko.



Zgodnie z projektem zmian w programie, od 1 lipca 2019 roku 500 plus będzie również przyznawane na pierwsze dziecko bez względu na dochody rodziny.