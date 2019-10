"Chcę wypłacać 500 plus i to jak najszybciej"

"Chcę wypłacać 500 plus i to jak najszybciej" "Źródło: tvn24"

Odtwórz: "Chcę wypłacać 500 plus i to jak najszybciej"

Odtwórz: "Chcę wypłacać 500 plus i to jak najszybciej"

Wypłaty 500 plus we wrześniu Warszawa zrealizowała w stu procentach - napisał we wtorek na Twitterze prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Wcześniej minister finansów Jerzy Kwieciński poinformował, że podpisał zwiększenie planu wydatków dla wojewodów na wypłaty tych świadczeń w październiku.

W ostatnich dniach rozgorzał spór o realizację programu Rodzina 500 plus. "Dziennik Gazeta Prawna" podał w piątek, że władze Warszawy twierdzą, że otrzymują za małe środki od rządu i apelują o zwiększenie dotacji.

Strona rządowa odpowiada, że pieniądze wypłacane są na czas, a wina leży po stronie miasta.

Środki na 500 plus

Spór o środki na 500 plus. "Pieniądze za wrzesień zostały przekazane w ostatniej chwili" Wszystkie pieniądze, które są potrzebne po to, by to 500 plus w Warszawie było w... zobacz więcej » Minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński wskazał we wtorek na Twitterze, że "świadczenia z programu Rodzina 500 plus wynikają z przepisów ustawowych, są więc gwarantowane".

"Dziś (we wtorek - red.) podpisałem zwiększenie planu wydatków dla wojewodów na wypłaty tych świadczeń w październiku. Środki na konta wojewodów przekazywane są z terminowo, zgodnie z zapotrzebowaniem" - poinformował szef MF.

Do tej wiadomości odniósł się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. "Prezes Kaczyński, inni politycy PiS i rządowe media oskarżają mnie od wczoraj o blokowanie #500plus. Jeszcze wczoraj mówili, że podnoszę fałszywy alarm, zgłaszając wątpliwości, czy wystarczy środków na wypłaty do końca roku. To jaki plan zwiększenia wydatków podpisał minister?" - zapytał.



Prezes Kaczyński, inni politycy PiS i rządowe media oskarżają mnie od wczoraj o blokowanie #500plus. Jeszcze wczoraj mówili, że podnoszę fałszywy alarm, zgłaszając wątpliwości, czy wystarczy środków na wypłaty do końca roku. To jaki plan zwiększenia wydatków podpisał minister? https://t.co/7kNBFdV6UA — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) October 1, 2019





Rzecznik Ministerstwa Finansów Paweł Jurek tłumaczył, że "zwiększenie planu wydatków dotyczy października, który właśnie dziś się rozpoczął". "Środki na wrzesień zostały przekazane znacznie wcześniej, zgodnie z wnioskami wojewodów. Wnioski realizowane są terminowo" - zapewnił na Twitterze.

Wcześniej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował we wpisie, że "wypłaty 500 plus, jak co miesiąc, Warszawa zrealizowała w stu procentach". "Przelew do każdej objętej programem rodziny został już wysłany. I tak się dzieje za każdym razem, gdy tylko wpływają do nas środki na te świadczenia" - podkreślił.

Problemy z wypłatą