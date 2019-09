Odtwórz: Program Rodzina 500 plus. W co zainwestować pieniądze?

Odtwórz: 18 banków dołączyło do programu Rodzina 500 plus

Odtwórz: Szydło o Rodzinie 500 plus: to zastrzyk dla gospodarki

Odtwórz: 500 plus bez tajemnic. Wy pytanie, my odpowiadamy

Odtwórz: Zajęcia dodatkowe, tablet, zabawki. Na co wydasz 500 plus?

Odtwórz: Program Rodzina 500 plus. Na co rodzice wydadzą pieniądze?

Odtwórz: Romaszewska: nikt "przytomny" nie wpisze do konstytucji 500 plus

Odtwórz: Próg 500 plus do zmiany? Minister mówi o warunkach

Wszystkie pieniądze, które są potrzebne po to, by to 500 plus w Warszawie było wypłacane, zostały przekazane władzom miasta - powiedział w poniedziałek prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. To reakcja na słowa Rafała Trzaskowskiego, który mówił o braku środków na finansowanie świadczenia. Prezydent Warszawy stwierdził, że "pieniądze na 500 plus są przekazywane w ostatniej chwili", oraz że "wszystkie samorządy mają ten sam problem".

O przekazywaniu samorządom z budżetu państwa środków na wypłaty 500 plus w stolicy pisał w piątkowym wydaniu "Dziennik Gazeta Prawna". Jak informowano, władze Warszawy twierdzą, że otrzymują za małe środki od rządu i apelują o zwiększenie dotacji, z kolei strona rządowa odpowiada, że pieniądze wypłacane są na czas, a wina leży po stronie miasta.

Warszawa

Pytany o tę kwestię w poniedziałek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski stwierdził, że rząd wszystkim samorządom przekazuje pieniądze "w ostatniej chwili". Zaznaczył też, że"wszystkie samorządy w związku z tym mają problem".

- Pieniądze za wrzesień zostały przekazane w ostatniej chwili (...). Nie rozumiem, dlaczego nie można było przekazać pieniędzy na cały rok. (...) Dalej nie ma pieniędzy na październik, listopad i grudzień - powiedział Trzaskowski.

Dopytywany, jakiej kwoty brakuje, prezydent stolicy podkreślił, że informował rząd o tym, że potrzebne będzie 1,5 mld zł. - Dostaliśmy 770 milionów - mówił.

Trzaskowski zaznaczył też, że Warszawa wypłaca pieniądze pod koniec miesiąca. - W momencie, kiedy te pieniądze się pojawią, natychmiast je wypłacamy, tylko problem jest taki, że te pieniądze powinny być przekazywane znacznie wcześniej - podkreślał. - Pytania proszę kierować do ministra finansów, dlaczego nie przekazali pieniędzy na cały rok - dodał.

Później we wpisie na Twitterze prezydent Warszawy dodał, że "dotąd transze na 500 plus były zapisane w rocznym planie, ale nie zaktualizowano go po rozszerzeniu programu na pierwsze dziecko. To jak z 13. emeryturą na 2020 - prezes obiecuje, a w budżecie nie ma. Gdzie są te pieniądze?".

"DGP" w piątkowej publikacji przytoczył pismo z 13 września, które Trzaskowski wysłał do premiera Mateusza Morawieckiego i ministerstwa finansów. Czytamy w nim, że by "zabezpieczyć wypłaty dla beneficjentów programu m.st. Warszawa do końca 2019 roku, należy zwiększyć plan do wysokości 1,36 mld zł, tj. o kwotę 584 mln zł". W piśmie zaznaczono, że obecny plan wydatków w wysokości około 776,9 mln zł "nie zabezpiecza potrzeb mieszkańców Warszawy w zakresie realizacji programu Rodzina 500 plus i już we wrześniu br. zabraknie środków na wypłatę świadczeń dla rodziców".

Inne samorządy nie potwierdzają problemów z realizacją programu Rodzina 500 plus.

"Nie mieliśmy takiej sytuacji, żebyśmy nie otrzymali potrzebnych środków, a co za tym idzie, żeby była zachwiana płynność wypłaty świadczeń. W związku z tym wszystkie wypłaty 500 plus realizowane były terminowo i nie było konieczności 'zakładania' własnych środków" - takie informacje przekazał tvn24bis.pl Dariusz Wołodźko z biura prezydent Gdańska.

Damian Napierała z Poznańskiego Centrum Świadczeń wyjaśnił w odpowiedzi na pytania tvn24bis.pl, że "środki finansowe, jakie obecnie zostały przekazane z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego, zaspokoiły należności, jakie zgodnie z przepisami prawa powinny być wypłacone we wrześniu 2019 roku".

Podkreślił również, że wedle przewidywań "środki z budżetu państwa zostaną przekazane mieszkańcom Poznania w terminach wynikających z przepisów prawa, zatem nie rozważa się zapożyczania środków z budżetu miasta Poznania na realizację świadczenia 500 plus”.

Krakowskie Centrum Świadczeń poinformowało tvn24bis.pl, że "do końca września świadczenia wychowawcze wypłacane były terminowo, nie było też problemów ze środkami na realizację zadania".

"Nigdy nie zaistniała konieczność wypłaty świadczeń z gminnych środków, zawsze otrzymywaliśmy środki w terminie umożliwiającym realizację programu 500 plus z dotacji" - dodano.

Prezes i minister rodziny

Jarosław Kaczyński stwierdził w poniedziałek podczas konferencji prasowej, że wszystkie konieczne środki do Warszawy trafiły.

- Ostatnia transza 26 września. Nie ma żadnych przeszkód, jest tylko polityka - powiedział.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa dodała, że "zgodnie z ustawą transze finansowania programu 500 plus odbywają się w miesięcznych przekazach środków pieniężnych na konta samorządów".

- Już 19 września na konto samorządu warszawskiego zostało skierowane 160 mln zł. Następne transze, o które wnioskował pan prezydent Warszawy, zostały skierowane do miasta niezwłoczne - stwierdziła.

Minister dodała także, że program 500 plus "będzie realizowany nie tylko w tej kadencji, ale środki na realizację są też zapewnione w budżecie na następny rok i na następne lata".

"Zgodnie z planem"

Ministerstwo Finansów informowało wcześniej w odpowiedzi na pytania "DGP", że "pieniądze na 500 plus zostały przekazane do wojewodów zgodnie z planem".

"To wojewodowie kierują je szczebel niżej do samorządów, które wypłacają świadczenie wychowawcze. Ale zarówno z poziomu mazowieckiego urzędu wojewódzkiego, jak i nadzorującego go Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej słyszymy, że wszystko jest w porządku i wina leży stronie władz Warszawy" - podkreślono.

Wojewoda mazowiecki w oświadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej wskazał, że "M.st. Warszawa poinformowało służby Wojewody, że na wypłatę wszystkich świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi we wrześniu potrzebuje środki w wysokości 212 821 771 zł i takie środki też otrzymało".

500 plus

Program Rodzina 500 plus w nowej odsłonie zakłada przyznanie świadczenia wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Osoby, które mają przyznane do 30 września świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

Od początku lipca wnioski o świadczenie można składać drogą elektroniczną: za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia oraz platformy usług elektronicznych ZUS. Od 1 sierpnia jest to możliwe także drogą tradycyjną, w formie papierowej.