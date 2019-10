Borys-Szopa: wypłaty 500 plus będą w miarę możliwości jak najszybciej

Borys-Szopa: wypłaty 500 plus będą w miarę możliwości jak najszybciej "Źródło: tvn24"

Odtwórz: Jak otrzymać świadczenie 500 plus?

Odtwórz: 500 plus dla gospodarki

Odtwórz: 500 plus dla młodych

Odtwórz: 500 plus dla rolników

Odtwórz: 500 plus od kwietnia. "To będzie wielki dzień dla polskich rodzin"

Odtwórz: Program Rodzina 500 plus. W co zainwestować pieniądze?

Odtwórz: NBP: 500 plus da "kopa" naszej gospodarce

Odtwórz: 18 banków dołączyło do programu Rodzina 500 plus

Odtwórz: "Łączymy świat biznesu z problemami społecznymi". Banki wspierają 500 plus

Odtwórz: Szydło o Rodzinie 500 plus: to zastrzyk dla gospodarki

Odtwórz: 500 plus - odpowiadamy na pytania internautów

Odtwórz: 500 plus bez tajemnic. Wy pytanie, my odpowiadamy

Odtwórz: 500 plus bez tajemnic. Paweł Blajer odpowiada na Wasze pytania

Odtwórz: Program Rodzina 500 plus. Pięć rzeczy, które musisz wiedzieć

Odtwórz: Program Rodzina 500 plus. Wy pytacie, Blajer odpowiada

Odtwórz: Jak 500 plus wpłynie na rynek pracy?

Odtwórz: Program Rodzina 500 plus. Rafalska: ruszają szkolenia

Odtwórz: Jak otrzymać świadczenie 500 plus?

Odtwórz: 500 Plus w praktyce. Jak uniknąć kolejek?

Odtwórz: Program Rodzina 500 plus. Jak wypełnić wniosek?

Odtwórz: Wniosek na Rodzina 500 plus krok po kroku

Odtwórz: Bartosz Marczuk o programie Rodzina 500 plus

Odtwórz: Polacy o 500 plus: korzystne dla społeczeństwa, złe dla gospodarki

Odtwórz: Zajęcia dodatkowe, tablet, zabawki. Na co wydasz 500 plus?

Odtwórz: Program Rodzina 500 plus. Na co rodzice wydadzą pieniądze?

Odtwórz: 500 plus na starcie. Skąd rząd weźmie pieniądze?

Odtwórz: 500 plus na dziecko ruszyło. Są już pierwsze wnioski

Odtwórz: Rodzina 500 plus. Gorąca dyskusja w "Kawie na ławę"

Odtwórz: Marczuk o 500 plus: pierwsze wypłaty w okolicach maja

Odtwórz: Witek: marzymy o rozszerzeniu 500 plus

Odtwórz: Jak młodzi postrzegają 500 plus? Debata w TVN24 BiS

Odtwórz: Marczuk o dezaktywizacji kobiet z powodu 500 plus

Odtwórz: Liczba ciąż wzrosła w tym roku w porównaniu do poprzedniego. Efekt „Rodziny 500 plus”?

Odtwórz: Minister Rafalska o 500 plus

Odtwórz: "To nie jałmużna". Prezydent chwali 500 plus

Odtwórz: Będą zmiany w 500 plus? Marczuk: myślimy o uszczelnieniu

Odtwórz: 01.04.2017 | Rok programu Rodzina 500 plus. "To jest tak wielki zastrzyk, tak wielka pomoc"

Odtwórz: Rafalska: pieniądze na program Rodzina 500 plus są i będą

Odtwórz: Rafalska o propozycjach zmian w 500 plus

Odtwórz: 500 plus miało być dla wszystkich. Wiceminister tłumaczy: ktoś mówił coś na skróty

Odtwórz: Schetyna o 500 plus

Odtwórz: Zmiany w 500 plus. Ruszyło przyjmowanie wniosków

Odtwórz: Podgórska o tym, kto składa teraz wnioski o 500 plus

Odtwórz: Podgórska o zwrotach nienależnie pobranych świadczeń 500 plus

Odtwórz: Zuber o minusach programu 500 plus

Odtwórz: Romaszewska: nikt "przytomny" nie wpisze do konstytucji 500 plus

Odtwórz: 500 plus bez przerw? Ostatnie chwile na złożenie wniosku

Odtwórz: Elżbieta Rafalska o kryterium dochodowym w 500 plus

Odtwórz: Radzikowski o "zasadzie złotówka za złotówkę" w 500 plus

Odtwórz: Minister: wypłaty 500 plus najprawdopodobniej bez przerwy

Odtwórz: Wiceminister Marczuk o zmianach w 500 plus

Odtwórz: Podwyżka płacy minimalnej a 500 plus. Marczuk: bez znaczenia

Odtwórz: Minister Rafalska podsumowuje program 500 plus

Odtwórz: Próg 500 plus do zmiany? Minister mówi o warunkach

Odtwórz: Minister Rafalska o podniesieniu kryterium dochodowego w 500 plus

Odtwórz: Minister rodziny o składaniu wniosków o 500 plus

Odtwórz: Minister rodziny o kosztach programu Rodzina 500 plus na pierwsze dziecko

Odtwórz: Prezydent o 500 plus

Odtwórz: 500 plus także na pierwsze dziecko. Prezydent podpisał ustawę

Odtwórz: 1 lipca, kluczowa data w rozszerzonym programie 500 plus

Odtwórz: Premier Morawiecki o 500 plus w nowej odsłonie

Odtwórz: 500 plus na każde dziecko. Można składać wnioski drogą elektroniczną

Odtwórz: Borys-Szopa: wypłaty 500 plus będą w miarę możliwości jak najszybciej

Odtwórz: Borys-Szopa: wypłaty 500 plus będą w miarę możliwości jak najszybciej

Ponad 2 miliony Polaków żyło w skrajnym ubóstwie w 2018 roku - wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN Polska). Oznacza to wzrost o około 422 tysiące osób w porównaniu do roku wcześniej. Według Komitetu, potrzebna jest waloryzacja między innymi świadczenia Rodzina 500 plus.

17 października jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem. Z tej okazji EAPN Polska opublikował raport "Poverty watch 2019: monitoring ubóstwa finansowego i polityki społecznej przeciw ubóstwu w Polsce".

Wzrost ubóstwa

Autorzy raportu podkreślili, że w 2018 roku zmienił się pozytywny trend w zakresie spadku ubóstwa skrajnego i relatywnego.

Podstawę wyznaczania granicy ubóstwa skrajnego stanowi minimum egzystencji szacowane przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS). Minimum egzystencji osoby dla samotnej w 2018 roku wynosiło 595 złotych, dla czteroosobowej rodziny (dwie osoby dorosłe plus dwoje dzieci do lat 14) – 1606 złotych. W przypadku ubóstwa relatywnego te progi wyniosły odpowiednio 810 złotych i 2187 złotych.

"Wskaźniki obu rodzajów ubóstwa wzrosły – ubóstwo skrajne z 4,3 procent do 5,4 procent, ubóstwo relatywne z 10,7 procent do 10,9 procent. Stało się tak mimo wyższego niż w 2017 roku wzrostu realnego przeciętnego wynagrodzenia (o 5,3 procent), realnej płacy minimalnej (o 4 procent), mniejszego niż w 2017 roku bezrobocia (3,7-3,8 procent) oraz kontynuowania wypłat świadczenia wychowawczego (500 plus)" - czytamy.





Jak podkreślono, "korzyści najuboższych 20 procent społeczeństwa z tych pozytywnych trendów w postaci wzrostu realnych dochodów i wydatków zasadniczo spadły w 2018 roku".

Podano, że realne dochody w gospodarstwach domowych najbiedniejszych 20 procent społeczeństwa wzrosły w ujęciu rocznym o 1,5 procent, podczas gdy wydatki wzrosły o 3,3 procent. Dla porównania, w 2017 roku realne dochody wzrosły o 15,7 procent, a w 2016 roku o 22,1 procent.









Z raportu EAPN wynika, że liczba Polaków żyjących w skrajnym ubóstwie wzrosła o około 422 tysiące - z 1,7 miliona w 2017 roku do 2,1 miliona w 2018 roku. 417 tysięcy ubogich stanowiły dzieci, a 276 tysiące seniorzy. Liczba dzieci żyjących w skrajnym ubóstwie wzrosła o około 90 tysięcy w porównaniu do 2017 roku.

Zgodnie z danymi GUS, w 2018 roku stopa ubóstwa skrajnego wśród dzieci do lat 18 wyniosła 6 procent, podczas gdy prognozowano, że po wprowadzeniu programu 500 plus w sytuacji skrajnego ubóstwa pozostanie jedynie 0,7 procent polskich dzieci.

Liczba osób żyjących w ubóstwie relatywnym wzrosła w ubiegłym roku o około 304 tysiące - z 5,2 miliona do 5,5 miliona.

Zaznaczono jednak, że nadal - mimo zmiany trendu - w ubóstwie żyje mniej Polaków niż w latach 2014-2015.

Rodzina 500 plus

Efekt 500 plus "wyczerpał się". Rząd informuje o wzroście skrajnego ubóstwa Blisko 22,8 miliarda złotych - tyle kosztowała budżet państwa realizacja program... zobacz więcej » Autorzy raportu dużo miejsca poświęcili programowi Rodzina 500 plus, który wystartował 1 kwietnia 2016 roku. "Świadczenie wychowawcze stanowi oczywiście realną pomoc dla rodzin z dziećmi, ale poziom wsparcia dla ubogich rodzin w ramach tego świadczenia zmniejsza się" - podkreślono.

Autorzy raportu wyjaśnili, że jest tak po części dlatego, że "od 2016 roku nie było ono waloryzowane, a ceny rosły. Traci więc ono realną wartość". Jak wskazano, 500 złotych z 2016 roku warte było około 480 złotych w 2018 roku.

Na temat waloryzacji świadczeń premier Mateusz Morawiecki mówił we wrześniowej rozmowie z money.pl. - Przy tak niskiej inflacji poszerzyliśmy program o pierwsze dziecko. Każda rodzina, która ma drugie dziecko, ma też pierwsze, więc to 100-procentowa waloryzacja - uzasadnił szef rządu.

Ponadto, autorzy raportu zwrócili uwagę, że "mimo zaplanowanej podwyżki na 2017 rok, nie podniesiono też zasiłków rodzinnych ani kryteriów, które do nich uprawniają. Dlatego one również traciły na wartości, a część ubogich rodzin traciła je częściowo lub w całości w związku z przekraczaniem kryteriów dochodowych".

W ocenie EAPN Polska, brak waloryzacji świadczenia wychowawczego i zasiłków rodzinnych sprawił, że rodziny utrzymujące się głównie ze świadczeń mogły zaspokoić swoje potrzeby na niższym poziomie. "Dlatego właśnie wśród takich rodzin ubóstwo skrajne wzrosło najbardziej (z 10,4 do 14,1 procent). Rodziny takie korzystały w niewielkim stopniu lub w ogóle z podwyżek płacy minimalnej i ogólnego wzrostu płac" - podkreślono.

Na każde dziecko

Od początku lipca tego roku można składać wnioski o 500 plus w nowej rozszerzonej odsłonie. Po zmianach świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko, bez względu na dochody rodziny.

Autorzy raportu podkreślili, że brak kryterium dochodowego "da małe korzyści uboższym rodzinom, które od początku korzystały ze świadczenia na jedyne lub pierwsze dziecko". "Duże korzyści odniosą rodziny z klasy średniej i w szczególności zamożne" - dodano.

Według EAPN Polska, "usunięcie kryterium w świadczeniu wychowawczym może w niewielkim stopniu przyczynić się do zwiększenia dochodów z pracy w uboższych rodzinach". Efekt będzie zauważalny dopiero w 2020 roku. "Jednak kształt zasiłków rodzinnych nadal słabo do tego zachęca (uzyskiwanie dochodu wyższego niż kryterium nie powoduje poprawy sytuacji)" - zaznaczono.

Przeciwdziałanie ubóstwu

Ile osób dostaje matczyną emeryturę? ZUS podał najnowsze dane Do tej pory do ZUS wpłynęło prawie 59,4 tysięcy wniosków o przyznanie świadczeni... zobacz więcej » Jak podkreślono w raporcie, "polityka przeciwdziałania ubóstwu powinna uwzględniać nie tylko świadczenia pieniężne - odpowiednio wysokie i regularnie waloryzowane".

W ocenie Komitetu, wsparcie finansowe powinno być skoordynowane z dostępnymi, dobrej jakości usługami dla osób w wieku produkcyjnym, na przykład wsparcie w nabywaniu i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, pomoc w szukaniu i utrzymaniu zatrudnienia, zapewnianie opieki nad dziećmi i zależnymi osobami dorosłymi, dostęp do transportu publicznego.

"Usługi te umożliwiają osobom zdolnym do pracy z ubogich rodzin na uzyskanie lub zwiększenie dochodów z pracy" - wyjaśniono.

Rządowe sprawozdanie

Na wyhamowanie trendu spadkowego ubóstwa zwrócił uwagę sam rząd w drugim sprawozdaniu z realizacji o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w 2018 roku. Jego autorem jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ministerstwo podało, że w 2018 roku odnotowano wyhamowanie trendu spadkowego ubóstwa, co - według resortu - "wiązało się między innymi z wyczerpaniem się efektu programu na poziom wydatków gospodarstw domowych, na podstawie których dokonywany jest pomiar ubóstwa skrajnego".

"Ubóstwo mierzone jest na podstawie wydatków gospodarstwa domowego w porównaniu z całą grupą badanych gospodarstw, zatem w przypadku zwiększenia oszczędności, które wcześnie mogły wcale nie występować wśród najbiedniejszych, może się okazać, że teoretycznie poziom ubóstwa wzrósł. Jest to jednak tylko wynik statystyczny, bo rzeczywisty poziom zasobów i dostępności do dóbr tego gospodarstwa domowego wzrósł" - podkreśliła minister rodziny Bożena Borys-Szopa.

Wzrost ubóstwa skrajnego potwierdzają dane Głównego Urzędu Statystycznego, o których w sierpniu pisał Konkret24.

Jako pierwsza o raporcie Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu napisała "Gazeta Wyborcza".