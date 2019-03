Odtwórz: Rostowski: 500 plus od pierwszego dziecka jest do ogarnięcia

500 złotych na pierwsze dziecko - to największa, ale nie jedyna zmiana w rządowym programie wsparcia rodzin. Projekt ustawy zakłada także m.in. wprowadzenie specjalnego trzymiesięcznego okresu na złożenie wniosku dla rodziców nowo narodzonych dzieci. Od 2021 roku zmienić ma się także moment składania wniosków o świadczenie.

We wtorek do konsultacji społecznych trafił jednak projekt, który zakłada kilka ważnych zmian w rządowym programie Rodzina 500 plus. Oto one:

Bez kryterium dochodowego

Zgodnie z projektem od 1 lipca 2019 roku świadczenie Rodzina 500 plus będzie przysługiwało na każde dziecko do 18. roku życia - bez kryterium dochodowego.

To największa zmiana w programie zapowiedziana na lutowej konwencji PiS. Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że wsparcie trafi łącznie do 6,8 miliona dzieci. Wśród nich będą teraz także wszystkie dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

"Chcemy, by dodatkowe środki z programu Rodzina 500 plus przeznaczane były na rozwój zainteresowań wychowanków, zajęcia dodatkowe" - wskazała, cytowana w komunikacie resortu, minister rodziny Elżbieta Rafalska.

500 plus na nowo narodzone dziecko

500 plus na pierwsze dziecko. Minister podała koszt Koszt nowego programu 500 plus jest oceniany na 31 miliardów złotych w 2019 roku... zobacz więcej » To jednak nie jedyne zmiany. Projekt, który trafił do konsultacji, zakłada między innymi wprowadzenie trzymiesięcznego terminu – liczonego od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko.

Złożenie wniosku w tym czasie będzie gwarantowało przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Obecnie świadczenie przysługuje od miesiąca, kiedy złożony został wniosek, więc rodzice muszą się śpieszyć.

Śmierć rodzica



Proponowane jest też wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie – z zachowaniem ciągłości – świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.

"Obecnie, w takiej sytuacji z dniem śmierci jednego z rodziców prawo do przyznanego świadczenia wygasa, gdyż jest to świadczenie osobiste, niezbywalne i niepodlegające dziedziczeniu" - wyjaśniała minister rodziny.

Zmiana okresu świadczeniowego

Zmianie ulegnie też okres świadczeniowy, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. Od 2021 roku znacząco przesunięty zostanie moment składania wniosków - z lipca na luty. Zmienić ma się także sam okres świadczeniowy, z obecnego okresu październik-wrzesień, na okres czerwiec-maj.

Przynajmniej na razie, podobnie jak w latach poprzednich, wnioski składać można online od 1 lipca, a drogą tradycyjną – od 1 sierpnia.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane na wydłużony okres, który potrwa do 1 maja 2021 roku, bez konieczności składania kolejnego wniosku w 2020 roku.

Ministerstwo przypomniało, że złożenie wniosku do końca września br. gwarantuje przyznanie świadczenia z wyrównaniem od 1 lipca br.

Koszt programu

Wraz z rozszerzeniem programu 500 plus wzrośnie także jego koszt. W tym roku ma on wynieść ponad 31 mld zł.

Zgodnie z symulacją zaprezentowaną w Ocenie Skutków Regulacji w 2020 roku wydatki na świadczenie wychowawcze wraz z kosztami wyniosą 41,2 mld zł. Bez wprowadzania zmian byłoby to 21,4 mld zł.

W 2021 roku wydatki wzrosną do 41,4 mld zł, zaś w 2022 roku do 41,6 mld zł.

Źródło: rcl.gov.pl Wydatki na świadczenie wychowawcze wraz z kosztami

