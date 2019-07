Odtwórz: Program Rodzina 500 plus. W co zainwestować pieniądze?

Od poniedziałku można składać wnioski o przyznanie świadczenia Rodzina 500 plus w nowej rozszerzonej odsłonie. Po zmianach świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko, bez względu na dochody rodziny.

Po rozszerzeniu formuły 500 plus świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do 18. roku życia w rodzinie, również pierwsze i jedyne, a także przebywające w pieczy zastępczej – zarówno rodzinnej, jak i instytucjonalnej.



Resort poinformował, że wnioski można składać online - za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia oraz Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Jak przekonuje MRPiPS, nowy formularz-wniosek liczy jedynie dwie kartki i jest bardzo prosty do wypełnienia.

W poniedziałek rano minister rodziny Bożena Borys-Szopa poinformowała na Twitterze, że "po 6 godzinach mamy prawie 22,3 tys. wniosków o świadczenie #Rodzina500plus, w tym ponad 5,8 tys. złożonych przez portal empatia @MRPiPS_GOV_PL".



Po 6 godzinach mamy prawie 22,3 tys. wniosków o świadczenie #Rodzina500plus, w tym ponad 5,8 tys. złożonych przez portal empatia @MRPiPS_GOV_PL. #Rodzina — Bożena Borys-Szopa (@BorysSzopa) July 1, 2019





ZMIANY W 500 PLUS. CO TRZEBA WIEDZIEĆ

Wypłata świadczeń

Minister podkreśliła, że tylko złożenie wniosku do końca września gwarantuje rodzinom wypłatę świadczenia z wyrównaniem od lipca.