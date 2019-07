Odtwórz: Program Rodzina 500 plus. W co zainwestować pieniądze?

"Mamy zwycięzcę! Gmina Kowary wypłaciła już pierwsze pieniądze w ramach programu Rodzina 500 plus w nowej odsłonie" - poinformowała na Twitterze minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.

Szefowa resortu dodała, że "zgodnie z zapowiedzią z wielką przyjemnością" odwiedzi gminę Kowary w województwie dolnośląskim.

Wnioski o 500 plus

Od poniedziałku można składać wnioski o przyznanie świadczenia Rodzina 500 plus w nowej rozszerzonej odsłonie. Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do 18. roku życia w rodzinie, również pierwsze i jedyne, a także przebywające w pieczy zastępczej – zarówno rodzinnej, jak i instytucjonalnej.



Wnioski można składać online - za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia oraz Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Jak przekonuje MRPiPS, nowy formularz-wniosek liczy jedynie dwie kartki i jest bardzo prosty do wypełnienia.



Mamy zwycięzcę! Gmina Kowary wypłaciła już pierwsze pieniądze w ramach programu #Rodzina500plus w nowej odsłonie. Zgodnie z zapowiedzią z wielką przyjemnością odwiedzę gminę. Gratuluję — Bożena Borys-Szopa (@BorysSzopa) July 1, 2019





Minister rodziny około godziny 9 poinformowała na Twitterze, że złożono już ponad 100 tysięcy wniosków online o świadczenie.

Kiedy pieniądze będą na koncie?

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500 plus na nowych zasadach, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku.



Tylko złożenie wniosku do końca września 2019 roku gwarantuje, że świadczenie wychowawcze na 500 plus na każde dziecko. Najważniejsze pytania i odpowiedzi Co się zmieniło w rozszerzonym programie Rodzina 500 plus? Na siedem najważniejs... zobacz więcej » nowych zasadach, czyli także na pierwsze dziecko zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania od lipca.

Tak przedstawiają się poszczególne, maksymalne terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:



Złożenie wniosku w okresie lipiec-sierpień 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 roku.

Złożenie wniosku we wrześniu 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 roku.

Złożenie wniosku w październiku 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Złożenie wniosku w listopadzie 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 roku.

Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 roku.

Koszt programu

Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że po rozszerzeniu formuły programu Rodzina 500 plus wsparcie trafi łącznie do około 6,8 miliona dzieci. Wśród nich będą teraz także wszystkie dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Dotychczas, według stanu na koniec kwietnia br., ze świadczenia wychowawczego korzystało 3,6 miliona dzieci.



Z danych MRPiPS wynika, że od początku uruchomienia programu (1 kwietnia 2016 roku) do końca kwietnia 2019 roku wypłacono świadczenia o wartości ponad 70,6 miliarda złotych. W roku 2019 program Rodzina 500 plus będzie kosztował dodatkowe 9,6 miliarda złotych. W kolejnych latach dodatkowy koszt finansowania programu bez kryterium dochodowego wyniesie około 20 miliardów złotych. W sumie będzie to 41 miliardów złotych rocznie.