Odtwórz: 1 lipca, kluczowa data w rozszerzonym programie 500 plus

O sprawne przyjmowanie wniosków oraz przyznawanie świadczeń w ramach programu Rodzina 500 plus, a także możliwie szybką wypłatę pieniędzy - zaapelowała w piątek do samorządów szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bożena Borys-Szopa.

Od 1 lipca program Rodzina 500 plus obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia, również pierwsze i jedyne w rodzinie. W związku z tym minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa wystosowała list do samorządowców, w którym zaapelowała między innymi o sprawne przyjmowanie wniosków.

"W szczególności proszę zwrócić uwagę, aby proces przyjmowania wniosków oraz przyznawania świadczeń wychowawczych przebiegał sprawnie i bez zakłóceń, a wypłaty nowo przyznanych świadczeń dokonywane były na bieżąco już od lipca" - napisała minister.

Zapewniła, że środki na wypłaty przyznawanych świadczeń wychowawczych są w pełni zabezpieczone w budżecie państwa.



Duże zmiany w 500 plus. Siedem rzeczy, które warto wiedzieć Do kiedy trzeba złożyć wniosek? Kiedy zostaną wypłacone pieniądze? Czy procedura... zobacz więcej » Szefowa MRPiPS podziękowała równocześnie samorządom za dotychczasową pracę i wysiłek włożony w realizację różnych zadań z obszaru polityki rodzinnej, w szczególności programu Rodzina 500 plus, a także za dotychczasową sprawną organizację procesu przyjmowania i rozpatrywania wniosków w poprzednich okresach świadczeniowych.



"Bezdyskusyjnym jest, że kluczowy udział w procesie sprawnej i terminowej realizacji programu mieli pracownicy samorządowi realizujący zadania z tego zakresu" - podkreśliła Borys-Szopa.

ZOBACZ CAŁY LIST

Wniosek o 500 plus

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego, będzie można składać w dwóch formach: w wersji papierowej – od 1 sierpnia 2019 r., a w wersji elektronicznej – od 1 lipca 2019 r.



W przypadku złożenia wniosku w okresie lipiec-wrzesień 2019 roku świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019 roku. Złożenie wniosku po 30 września 2019 r. oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione, tj. lipiec i sierpień.

Na program Rodzina 500 plus, według stanu na 30 kwietnia, wydano z budżetu 71,8 miliarda złotych. Program ruszył 1 kwietnia 2016 roku.

Obecnie z programu korzysta ponad 3,6 miliona dzieci, czyli 52 procent wszystkich dzieci do 18. roku życia. Szacuje się, że po rozszerzeniu programu skorzysta z niego 6,8 miliona dzieci.